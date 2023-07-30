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Carrefour’da dev indirim başladı! Tereyağı 1 kg 195 TL, 700 gram salam - 69,95 TL'den satılıyor! Sepet sepet yumurta sakın bunu unutma

Carrefour, 27 Temmuz - 2 Ağustos tarihleri arasında geçerli olacak indirimli ürünler kataloğunu müşterileriyle paylaştı.

Carrefour’da dev indirim başladı! Tereyağı 1 kg 195 TL, 700 gram salam - 69,95 TL'den satılıyor! Sepet sepet yumurta sakın bunu unutma
Yayın Tarihi : 2023-07-30 16:30

Tereyağı 1 kg 195 TL, 700 gram salam - 69,95 TL'den satılıyor! Sepet sepet yumurta sakın bunu unutma! Carrefour’da dev indirim başladı-  Carrefour, 27 Temmuz - 2 Ağustos tarihleri arasında geçerli olacak indirimli ürünler kataloğunu müşterileriyle paylaştı. Bu özel indirimler sayesinde birçok üründe cazip fırsatlar sunan Carrefour, tüketicilerin beğenisini kazanıyor. İşte 30 Temmuz 2023 Pazar günü geçerli olan Carrefour fiyat listesi:

  1. Saç Kurutma Makinesi - 299 Türk Lirası
  2. Elektrikli Süpürge - 2.899 Türk Lirası
  3. Dana Kıyma - 289 Türk Lirası
  4. Dana Kettle - 175 Türk Lirası
  5. Çay Makinesi Seti - 899 Türk Lirası
  6. Kahve Makinesi - 899 Türk Lirası
  7. Sıcak Hava Fritözü - 1.699 Türk Lirası
  8. Buharlı Ütü - 899 Türk Lirası
  9. Çamaşır Makinesi - 11.599 Türk Lirası
  10. Kuşbaşı - 305,90 Türk Lirası
  11. Dana Sote / Tas Kebabı - 359 Türk Lirası
  12. Köfte Çeşitleri - 295 Türk Lirası
  13. Dana Biftek - 359 Türk Lirası
  14. Kangal Sucuk Çeşitleri - 559,90 Türk Lirası
  15. 700 Gram Salam - 69,95 Türk Lirası
  16. Kavurma - 549 Türk Lirası
  17. Izgara Tava - 399 Türk Lirası
  18. Borcam Fırın Kabı - 69,90 Türk Lirası
  19. Meyve Bıçağı Çeşitleri - 44,99 Türk Lirası
  20. Cam Kapaklı Tencere - 169,90 Türk Lirası
  21. 200x200 Kamp Çadırı - 507,75 Türk Lirası
  22. Kamp Sandalyesi - 387 Türk Lirası
  23. 200X150 Kamp Çadırı - 405,75 Türk Lirası
  24. Fırınlı Emaye Mangal - 812,50 Türk Lirası
  25. Bahçe Mangalı - 1.321 Türk Lirası
  26. Gazlı ve Fırınlı Mangal - 1.168 Türk Lirası
  27. Eski Kaşar Peyniri (1 kg) - 275 Türk Lirası
  28. Tereyağı (1 kg) - 195 Türk Lirası

Carrefour'un sunduğu bu indirimler arasında ev eşyalarından gıda ürünlerine kadar geniş bir yelpaze bulunmaktadır. Tüketiciler, bu fırsatlarla ihtiyaçlarını uygun fiyatlarla karşılayabilirler. Özellikle dana kıyma, dana kuşbaşı ve köfte çeşitlerinin indirime girmesi, et ürünlerini tercih edenler için büyük bir avantaj sağlamaktadır.

Carrefour'un düzenli olarak gerçekleştirdiği bu tür indirimler, müşterilerine ekonomik alışveriş yapma imkanı sunmaktadır. Kampanya süresince müşteriler, ihtiyaç duydukları ürünleri daha uygun fiyatlarla satın alma fırsatı bulmaktadır.

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