Carrefour’da dev indirim başladı! Tereyağı 1 kg 195 TL, 700 gram salam - 69,95 TL'den satılıyor! Sepet sepet yumurta sakın bunu unutma

Tereyağı 1 kg 195 TL, 700 gram salam - 69,95 TL'den satılıyor! Sepet sepet yumurta sakın bunu unutma! Carrefour’da dev indirim başladı- Carrefour, 27 Temmuz - 2 Ağustos tarihleri arasında geçerli olacak indirimli ürünler kataloğunu müşterileriyle paylaştı. Bu özel indirimler sayesinde birçok üründe cazip fırsatlar sunan Carrefour, tüketicilerin beğenisini kazanıyor. İşte 30 Temmuz 2023 Pazar günü geçerli olan Carrefour fiyat listesi:

Saç Kurutma Makinesi - 299 Türk Lirası Elektrikli Süpürge - 2.899 Türk Lirası Dana Kıyma - 289 Türk Lirası Dana Kettle - 175 Türk Lirası Çay Makinesi Seti - 899 Türk Lirası Kahve Makinesi - 899 Türk Lirası Sıcak Hava Fritözü - 1.699 Türk Lirası Buharlı Ütü - 899 Türk Lirası Çamaşır Makinesi - 11.599 Türk Lirası Kuşbaşı - 305,90 Türk Lirası Dana Sote / Tas Kebabı - 359 Türk Lirası Köfte Çeşitleri - 295 Türk Lirası Dana Biftek - 359 Türk Lirası Kangal Sucuk Çeşitleri - 559,90 Türk Lirası 700 Gram Salam - 69,95 Türk Lirası Kavurma - 549 Türk Lirası Izgara Tava - 399 Türk Lirası Borcam Fırın Kabı - 69,90 Türk Lirası Meyve Bıçağı Çeşitleri - 44,99 Türk Lirası Cam Kapaklı Tencere - 169,90 Türk Lirası 200x200 Kamp Çadırı - 507,75 Türk Lirası Kamp Sandalyesi - 387 Türk Lirası 200X150 Kamp Çadırı - 405,75 Türk Lirası Fırınlı Emaye Mangal - 812,50 Türk Lirası Bahçe Mangalı - 1.321 Türk Lirası Gazlı ve Fırınlı Mangal - 1.168 Türk Lirası Eski Kaşar Peyniri (1 kg) - 275 Türk Lirası Tereyağı (1 kg) - 195 Türk Lirası

Carrefour'un sunduğu bu indirimler arasında ev eşyalarından gıda ürünlerine kadar geniş bir yelpaze bulunmaktadır. Tüketiciler, bu fırsatlarla ihtiyaçlarını uygun fiyatlarla karşılayabilirler. Özellikle dana kıyma, dana kuşbaşı ve köfte çeşitlerinin indirime girmesi, et ürünlerini tercih edenler için büyük bir avantaj sağlamaktadır.

Carrefour'un düzenli olarak gerçekleştirdiği bu tür indirimler, müşterilerine ekonomik alışveriş yapma imkanı sunmaktadır. Kampanya süresince müşteriler, ihtiyaç duydukları ürünleri daha uygun fiyatlarla satın alma fırsatı bulmaktadır.