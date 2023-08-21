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Canlı Yayında Cinsel Saldırı! Sansürsüz Çıplak İçeri Dalmak İsteyince Olanlar Oldu

Televizyon şovunda yok artık dedirten gelişmeler mevcut. Çıplak bir şekilde iken kadın yarışmacıya yaptıkları şok etti. İşte o görüntüler

Canlı Yayında Cinsel Saldırı! Sansürsüz Çıplak İçeri Dalmak İsteyince Olanlar Oldu
YAŞAM
Yayın Tarihi : 21-08-2023 10:46

Televizyon şovunda yok artık dedirten gelişmeler mevcut. Çıplak bir şekilde iken kadın yarışmacıya yaptıkları şok etti.  Amerika'da televizyon yarışma programında sadece diskalifiye ile sonuçlanmayan cinsel saldırı olayı, ülkenin gündemine çıktı. Gece kadın yarışmacının uyuduğu sırada, erkek yarışmacının çıplak bir şekilde yanına girmek istemesi, ülkeyi ayağa kaldırırken, diğer taraftan da kanal için hiç de hoş olmayan olayların başlangıcı oldu. Tüm ABD'yi ayaklandıran bu görüntüler canlı olarak ve sansürsüz bir şekilde gündeme çıktı. 

süper yatta çalışan ve ikamet eden mürettebat üyelerinin yaşamlarını örneklendirmek amacıyla süre gelen yarışmada kadın ve erkek yarışmacılar süper lüks yatta birlikte kalmakta.  Ve yarışma şartlarına uygun olarak kazanmak amacıyla da birbirleriyle rakip olmakta. Yaşanan olayda ise Below Deck reality dizisinin erkek yarışmacısı Luke, bir kadın yarışmacının yatağına çıplak bir şekilde girmesi sonrasında yapımcılar tarafından fark edilince olanlar oldu. Yapımcıların müdahalesi sonrasında erkek yarışmacının zor bir şekilde odadan yaka paça atıldığı anlar gündeme çıktı. 

Odasında uyuyan kadın yarışmacının Luke isimli genci odadan kovduğunu söylediği anlar da LUke ise isteğinin olduğunu iddia etti. Odayı basan yapımcılara karşılık ise genç adam kapıyı sert bir şekilde kapattı. 

Kadın Yarışmacı İtiraz Etti

Yapımcılar; olay sonrasında ise kadına, izin verip vermediğini sordu ve kadın haberim de yoktu iznim de yoktu dedi. Uyuyakalan kadın yarışmacının, uyandığında Luke'yi yanında çıplak bir şekilde gördüğünü belirtti. Yarışmacılar, programdan kovulmasına gerek olmadığını sadece uyarı cezası verilmesi gerekliliğini açıklarken, yapımcılar ise yarışmacının gözünün yaşına bakmayarak, yarışmadan men etti. 

Yatta yaka paça kovulan yarışmacı ise geceyi bir otelde geçirmek zorunda kaldı. İşte herkesi şaşırtan o görüntüler...

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