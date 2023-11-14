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Candan kardeşler kaç yaşında, nereli, neden gözaltına alındılar? Bahar Candan ve Nihal Candan kimdir?

Son dakika haberlerine göre, sosyal medya fenomenleri Bahar Candan ve Nihal Candan kara para aklama iddiası ile gözaltına alındı.

Candan kardeşler kaç yaşında, nereli, neden gözaltına alındılar? Bahar Candan ve Nihal Candan kimdir?
YAŞAM
Yayın Tarihi : 14-11-2023 15:23

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Candan Kardeşlerin Kara Para Aklama İddiası

Önceki yıllarda bir stil yarışmasına katılan ve ardından sosyal medya fenomeni olarak tanınan Candan Kardeşler, kara para aklama iddiası ile gündemde. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan suç duyurusu sonrasında, Sazan Sarmalı yöntemiyle birçok kişiyi dolandırdıkları ve bir suç örgütünün üyesi oldukları iddiaları ortaya atıldı.

Nihal Candan Kimdir?

1995 yılında Mersin'de doğan Nihal Candan, eğitimini İstanbul Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladı. "İşte Benim Stilim" yarışması ve "Survivor"da yarışmasıyla tanınan Nihal Candan, lüks yaşam tarzıyla dikkat çeken isimler arasında yer alıyor.

Bahar Candan Kimdir?

1998 doğumlu Bahar Candan, hukuk fakültesinde eğitimine devam ediyor. Ablası Nihal gibi "İşte Benim Stilim" yarışmasına katılan Bahar Candan, daha sonra "Dondurma Gibisin" isimli şarkıyı seslendirdi. İki kardeşin lüks yaşam tarzı, bir dönem sosyal medyada sıkça gündeme geldi.

Candan Kardeşlerin gözaltına alınması, Türkiye gündeminde geniş yankı uyandırdı. Kara para aklama iddialarının ardından, kardeşlerin yargı önünde hesap vermesi bekleniyor. Sosyal medyada oldukça tanınan ve takip edilen Candan Kardeşlerin bu iddialarla nasıl bir süreç yaşayacağı merak konusu.

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