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Canan Karatay A'dan Z'ye her derde şifa dedi açıkladı! Hastalıkları anında yok ediyor!

Canan Karatay'ın önerdiği gibi doğal ve ev yapımı lahana turşusu sağlığınıza pek çok fayda sağlayabilir. Ancak herhangi bir sağlık sorunu veya özel bir diyetiniz varsa, uzman bir doktora danışmanız önemlidir. 

Canan Karatay A'dan Z'ye her derde şifa dedi açıkladı! Hastalıkları anında yok ediyor!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 08-09-2023 16:49

Hastalıkları anında yok ediyor! Canan Karatay A'dan Z'ye her derde şifa dedi açıkladı- Sağlıklı yaşam ve beslenme konusundaki tavsiyeleri ile tanınan Prof. Dr. Canan Karatay, bu kez kanser, Alzheimer, şeker hastalığı, tansiyon gibi birçok rahatsızlığa iyi gelebilecek mucizevi bir yiyeceği paylaştı. Lahana turşusu. Lahana turşusu, içeriğindeki sağlık faydalarıyla bilinir ve doğru şekilde hazırlandığında vücudu birçok olumsuz etkiden koruyabilir. İşte Canan Karatay'ın önerileriyle sağlığınıza iyi gelecek lahana turşusu hakkında merak edilenler:

Lahana Turşusu: Sağlığınızın Yeniden Anahtarı

İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, lahananın sağlık için son derece önemli bir besin olduğunu vurguluyor. Özellikle doğal ve ev yapımı lahana turşusunun, birçok sağlık sorununa karşı koruyucu bir etki yarattığını belirtiyor. İşte Canan Karatay'ın lahana turşusu hakkındaki önerileri:

Doğal ve Ev Yapımı Olmalı

Canan Karatay, lahana turşusunun sağlık açısından faydalı olabilmesi için doğal ve ev yapımı olması gerektiğini vurguluyor. Ticari olarak üretilen ve kimyasal katkı maddeleri içeren turşular yerine evde doğal yöntemlerle hazırlanan turşular tercih edilmelidir.

Lahana Turşusunun Faydaları

Canan Karatay, lahana turşusunun birçok olumlu etkisi olduğunu paylaşıyor. İşte bu mucizevi yiyeceğin bazı faydaları:

  1. Kanseri Önleyici Etki: Lahana turşusu, kanser riskini azaltıcı özelliklere sahiptir. İçerdiği antioksidanlar ve fitokimyasallar kanser hücrelerinin oluşumunu engelleyebilir.

  2. Alzheimer'a Karşı Koruma: Lahana turşusu, Alzheimer gibi nörodejeneratif hastalıklara karşı koruyucu olabilir. Zengin E vitamini içeriği beyin sağlığını destekleyebilir.

  3. Şeker Düzeyini Düzenleme: Lahana turşusu, kan şekerini kontrol altında tutmaya yardımcı olabilir. Şeker metabolizmasını destekleyen mineraller içerir.

  4. Kalp Sağlığını İyileştirme: Yüksek lif içeriği, kan basıncını düşürme ve kolesterol seviyelerini dengeleme konusunda etkili olabilir, bu da kalp sağlığını artırır.

Nasıl Tüketilmeli?

Canan Karatay, lahana turşusunun tüketilmesi için bazı öneriler sunuyor:

  • Lahana turşusu doğrudan veya salatalarda kullanılabilir.
  • Lahana turşusu suyu, ağrı kesici etkisi yaratır ve sindirimi kolaylaştırır.
  • Kış aylarında bol bol lahana tüketmeye özen gösterin.
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