Advert

Çalışma saatleri kısalıyor! Mesai saati düşecek 09.00 - 16.30 Cumartesi Pazar tatil kanun teklifi Mecliste

Türkiye'de milyonlarca çalışanın merakla beklediği, çalışma saatlerine ilişkin yasal düzenleme meclisten nihayet çıktı. Peki, bu yeni düzenleme çalışanlar ve işverenler için neler vaat ediyor? 

Çalışma saatleri kısalıyor! Mesai saati düşecek 09.00 - 16.30 Cumartesi Pazar tatil kanun teklifi Mecliste
YAŞAM
Yayın Tarihi : 09-11-2023 20:10

İlk olarak, eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedet Bilgin döneminde gündeme gelen ve yeni bakan Vedat Işıkhan tarafından da çalışmaları sürdürülen çalışma saatleri düzenlemesi, Ankara Milletvekili Umut AKDOĞAN'ın imzasıyla meclise sunulan 4857 Sayılı İş Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile somut bir adım kazandı.

Kanun Teklifinin Özeti

Kanun teklifi, haftalık çalışma saatlerinin 45'ten 37,5 saate düşürülmesini, fazla çalışma ücretlerinin ve yıllık ücretli izin hakkının arttırılmasını öneriyor. Bu değişikliklerin amacı, çalışanların iş-yaşam dengesini iyileştirmek ve çalışma verimliliğini artırmak.

Çalışanlar İçin Ne Anlama Geliyor?

Eğer kanun teklifi kabul edilirse, çalışanlar gelir kaybı yaşamadan haftalık çalışma sürelerini 37,5 saate indirebilecekler. Bu durumda bir çalışanın günlük mesai saatleri sabah 09:00'dan akşam 16:00'ya kadar olacak.

Çalışma Hayatına Etkiler

Bu düzenleme, işverenler ve çalışanlar üzerinde çeşitli etkilere sahip olacak. İşverenler, yeni çalışma saatlerine uyum sağlamak zorunda kalacaklar, ancak bu değişiklik çalışanların motivasyonunu ve şirket bağlılığını artırabilir. Diğer yandan, çalışanlar için daha fazla boş zaman ve esneklik anlamına geliyor.

Yeni Düzenleme Nasıl Uygulanacak?

Kanun teklifinin yürürlüğe giriş tarihi ve uygulanma süreci, işçi ve işverenleri yakından ilgilendiriyor. Yeni düzenlemenin başarılı bir şekilde uygulanabilmesi için her iki tarafın da değişikliklere hazırlıklı olması gerekecek.

 

 

Benzer Haberler
Beşiktaş Bodo Glimt maçı canlı izle şifresiz EXXEN canlı maç izle bedava link Beşiktaş Bodo Glimt maçı canlı izle şifresiz EXXEN canlı maç izle bedava link
BİM'de fiyatı apar topar 200 TL'den 100 TL'ye düştü! Vatandaş yarın sabah izdiham yaratacak! BİM'de fiyatı apar topar 200 TL'den 100 TL'ye düştü! Vatandaş yarın sabah izdiham yaratacak!
Bakan Mehmet Şimşek akşam saatlerinde duyurdu! Kredi fırsatı başlıyor! Bakan Mehmet Şimşek akşam saatlerinde duyurdu! Kredi fırsatı başlıyor!
Emekli Zammında 5 haneli rakamlar için gün verildi! 10.000-12.000 TL hayal değil Emekli Zammında 5 haneli rakamlar için gün verildi! 10.000-12.000 TL hayal değil
SGK, SSK, Bağ-Kur, 4A, 4B, 4C ve bütün emekliler için tarih açıklandı: Kimin ikramiyesi hangi gün yatacak? SGK, SSK, Bağ-Kur, 4A, 4B, 4C ve bütün emekliler için tarih açıklandı: Kimin ikramiyesi hangi gün yatacak?
Tunç Şatıroğlu ortalığı karıştıracak! Dolar o tarihte rekor kıracak! Tunç Şatıroğlu ortalığı karıştıracak! Dolar o tarihte rekor kıracak!
ÇOK OKUNANLAR
Yatakta çıplak halde poz! Kocasıyla özel anını paylaştı
  • 07-11-2023 15:21

Yatakta çıplak halde poz! Kocasıyla özel anını paylaştı

Fatih Altaylı o anlara dayanamayıp ağladı!
  • 06-11-2023 11:08

Fatih Altaylı o anlara dayanamayıp ağladı!

  • 06-11-2023 12:36

"Yıldızlar Bana Uzak" dizisinden ilk kareler

Zehra Güneş'in serveti dudak uçuklattı! Dünyanın en zengin kadın voleybolcular listesi
  • 03-11-2023 09:05

Zehra Güneş'in serveti dudak uçuklattı! Dünyanın en zengin kadın voleybolcular listesi

Eda Erdem'in tarzı olay oldu! Sosyal medyayı salladı
  • 09-11-2023 12:36

Eda Erdem'in tarzı olay oldu! Sosyal medyayı salladı