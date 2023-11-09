Çalışma saatleri kısalıyor! Mesai saati düşecek 09.00 - 16.30 Cumartesi Pazar tatil kanun teklifi Mecliste

İlk olarak, eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedet Bilgin döneminde gündeme gelen ve yeni bakan Vedat Işıkhan tarafından da çalışmaları sürdürülen çalışma saatleri düzenlemesi, Ankara Milletvekili Umut AKDOĞAN'ın imzasıyla meclise sunulan 4857 Sayılı İş Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile somut bir adım kazandı.

Kanun Teklifinin Özeti

Kanun teklifi, haftalık çalışma saatlerinin 45'ten 37,5 saate düşürülmesini, fazla çalışma ücretlerinin ve yıllık ücretli izin hakkının arttırılmasını öneriyor. Bu değişikliklerin amacı, çalışanların iş-yaşam dengesini iyileştirmek ve çalışma verimliliğini artırmak.

Çalışanlar İçin Ne Anlama Geliyor?

Eğer kanun teklifi kabul edilirse, çalışanlar gelir kaybı yaşamadan haftalık çalışma sürelerini 37,5 saate indirebilecekler. Bu durumda bir çalışanın günlük mesai saatleri sabah 09:00'dan akşam 16:00'ya kadar olacak.

Çalışma Hayatına Etkiler

Bu düzenleme, işverenler ve çalışanlar üzerinde çeşitli etkilere sahip olacak. İşverenler, yeni çalışma saatlerine uyum sağlamak zorunda kalacaklar, ancak bu değişiklik çalışanların motivasyonunu ve şirket bağlılığını artırabilir. Diğer yandan, çalışanlar için daha fazla boş zaman ve esneklik anlamına geliyor.

Yeni Düzenleme Nasıl Uygulanacak?

Kanun teklifinin yürürlüğe giriş tarihi ve uygulanma süreci, işçi ve işverenleri yakından ilgilendiriyor. Yeni düzenlemenin başarılı bir şekilde uygulanabilmesi için her iki tarafın da değişikliklere hazırlıklı olması gerekecek.