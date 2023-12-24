Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan Emekliye 5000 TL 2 gün içerisinde yatacak

Türkiye'de çalışan emekliler için sevindirici bir gelişme yaşanıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıklamaları ile desteklenen yeni düzenleme, SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı dahil olmak üzere tüm hak sahiplerine 5.000 TL'lik bir Cumhuriyet ikramiyesi ödemesi yapılmasını öngörüyor. Bu düzenleme, çalışan emeklilerin yanı sıra dul ve yetimleri de kapsayacak şekilde tasarlandı.

Torba Yasa Bekleniyor

Ek emekli ikramiyesi düzenlemesi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçti ve 86 maddelik torba yasa teklifine eklendi. Bu teklifin Meclis Genel Kurulu'ndaki çalışmaları devam ediyor. Teklifin onaylanması durumunda, çalışan emekliler de 5.000 TL'lik ikramiye ödemesinden faydalanabilecek. Bütçe görüşmeleri sebebiyle torba kanun teklifi görüşmelerine ara verilmişti. Ancak TBMM'de bütçe görüşmelerinin 25 Aralık'a kadar sona ermesi bekleniyor. Torba yasa teklifinin kalan maddelerinin 26-28 Aralık tarihleri arasında Meclis'ten geçmesi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayıyla Resmi Gazete'de yayımlanması öngörülüyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yasa teklifinin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından ikramiyelerin iki gün içinde yatırılacağını açıkladı. Bakan Işıkhan, EYT kapsamında düzenlemeden yararlanan kişi sayısının yaklaşık 2 milyon olduğunu ve çalışmayan emeklilere zaten bir defalık 5.000 TL ödeme yapıldığını belirtti. Çalışan emekliler için de benzer bir ödemenin planlandığını ifade etti.

İkramiye Ödeme Tarihi

Çalışan emeklilere yönelik ikramiye ödemesi, torba yasanın Meclis'ten geçmesi ve Resmi Gazete'de yayımlanmasının hemen ardından gerçekleştirilecek. Meclis'in çalışma takvimine göre, bu düzenlemenin 2023 yılı içinde yasalaşması ve torba yasanın 26-27 Aralık tarihlerinde Meclis'ten geçmesi bekleniyor. Bakan Işıkhan'ın verdiği talimatla Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), düzenlemenin hızlı bir şekilde uygulanması için gerekli hazırlıkları tamamladı. Bu düzenleme, Türkiye'deki çalışan emekliler için önemli bir mali destek sağlayacak ve onların ekonomik refahına katkıda bulunacak. Ödeme takviminin ve detaylarının netleşmesiyle birlikte, çalışan emekliler bu destekten yararlanabilecek.