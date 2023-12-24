Çalışan emeklilere müjde! Cumhurbaşkanı ikramiye ödeme tarihini açıkladı

Çalışan emeklilere müjde! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yaptığı açıklamada, çalışan emeklilere 5 bin lira ikramiye ödemelerinin 29 Aralık'ta gerçekleştirileceğini duyurdu. Bu özel ödeme, daha önceki 11-12-13-14 Kasım tarihlerinde yapılan ödemelerin ardından çalışan emeklilere ikinci bir maddi destek sağlayacak.

Bakan Işıkhan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Çalışan emeklilerimiz için de kanun teklifi Meclis’te kabul edilip, Resmi Gazete’de yayımlandıktan sonra ödemeleri 2 gün içinde yapacak şekilde hazırlıklarımızı tamamladık. Torba yasanın 26-27 Aralık tarihinde yasalaşması bekleniyor. Gerekli hazırlıklar yapılıyor” dedi.

İkramiyeler Nasıl Hesaplanacak?

Çalışan emeklilerin ikramiyeleri, maaş aldıkları banka hesaplarına otomatik olarak yatırılacak. Bu süreç için herhangi bir başvuru veya belgeye ihtiyaç duyulmayacak. Ödemeler, vefat eden sigortalıların eş ve çocuklarına da yapılacak. Bu durumda ödemeler, hisse oranına göre belirlenecek.

Yüzde 75 hissesi olanlar 3750 TL,

Yüzde 50 hissesi olanlar 2500 TL,

Yüzde 25 hissesi olanlar 1250 TL ikramiye ödemesi alacak.

Bu ödemeyle birlikte, çalışan emekliler ve onların aileleri, yılsonuna ek bir maddi destekle güçlenmiş olacaklar.