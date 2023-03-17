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Çağrı Telkıvıran ile aşk yaşıyor mu? Defne Samyeli açıkladı!

Defne Samyeli, Çağrı Telkıvıran'la aşk yaşadığı iddiasına ilk kez cevap verdi. İşte detaylar...

Çağrı Telkıvıran ile aşk yaşıyor mu? Defne Samyeli açıkladı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 17-03-2023 10:32

Defne Samyeli'nin adı aranjör Çağrı Telkıvıran’la aşk dedikodularına karışmıştı. Ünlü şarkıcı, önceki gün Etiler’deki bir mekanda arkadaşlarıyla görüntülendi.

Çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Samyeli, 'aşk' iddiası için şöyle konuştu:

"Arkadaşım, arkadaşlar. Biz stüdyoda iş yapıyoruz. Sanki gizemli bir şey var, yakalanıyormuşuz gibi lanse edilmesinden büyük rahatsızlık duyuyorum. Öyle bir şey zaten yok. Saklanılan bir durum da yok. Arkadaşım. Birlikte şarkı yapıyoruz. Sizler de biliyorsunuz, neden farklı yansıtılıyor, anlamıyorum”

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