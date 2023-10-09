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Çağla Şıkel ile Nail Gönenli'ye evlilik sorusu!

Çağla Şıkel, eski eşi Emre Altuğ'dan boşandıktan sekiz yıl sonra Avukat Nail Gönenli ile mutluluğu bulmuştu. Geçtiğimiz akşam, ikili bir mekandan çıkarken görüntülendi ve evlilik sorularına yanıt vermek zorunda kaldı.

Çağla Şıkel ile Nail Gönenli'ye evlilik sorusu!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 09-10-2023 10:12

Çağla Şıkel ve sevgilisi Nail Gönenli, Etiler'deki bir mekandan çıkarken kameralara yakalandılar. Şıkel, hızlı adımlarla arabaya bindi ve evlilik sorularını yanıtsız bıraktı.

Çağla Şıkel ve sevgilisi Nail Gönenli, özel hayatlarına dair soruları yanıtsız bırakarak arabaya binerek mekandan ayrıldılar.

Geçtiğimiz günlerde eski eşi Emre Altuğ'un Çağla Şıkel'in ilişkisine karşı çıktığı iddia edilmişti. Altuğ, bu konuyla ilgili ilk kez konuşarak, "Çağla'nın hayatına müdahale edecek hadsizliği yapmam. Artık ciddi anlamda yaşını almış, son derece kişilikleri oturmuş iki insanız. Hayatımız hakkında kendi kararlarımızı kendimiz vereceğiz tabii ki. Ben böyle bir hadsizlik yapmam." demişti.

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