Çağla Şıkel, Çeşme'de! Gün boyu denizden çıkmadı

Her yıl yaz tatilini popüler turistik nokta Çeşme'de geçiren Çağla Şıkel, birkaç gün önce ailesiyle birlikte sahil kıyısında görüntülendi. Eski eşi Emre Altuğ ile olan evliliğinden dünyaya gelen oğulları Kuzey ve Uzay ile birlikte annesi Asuman Şıkel ile birlikte deniz kenarındaki bir plajda keyif yaparken kameralara yakalandı.

Ege'nin serin sularında çocuklarıyla birlikte vakit geçiren Şıkel, formda ve enerjik görünümü ile ilgi odağı oldu. Tatil boyunca denizden hiç çıkmayan aile, özellikle çocukların iskeleden atlamalarıyla neşeli anlar yaşadı.

Tatil döneminde spor yapmaktan vazgeçmeyen Çağla Şıkel, deniz eğlencesinin ardından aynı mekanda bulunan tenis kortunda arkadaşları ve çocuklarıyla birlikte tenis oynayarak günü sonlandırdı