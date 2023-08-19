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Çağla Şıkel, Çeşme'de! Gün boyu denizden çıkmadı

Türkiye'nin 1997 güzeli seçilen Çağla Şıkel, son zamanlarda Avukat Nail Gönenli ile yaşadığı aşkla gündemde. 44 yaşındaki model, fit görünümü ve güzellikleriyle yıllara meydan okuyarak dikkat çekiyor. Aynı zamanda ailesine büyük bir düşkünlüğü olduğu da biliniyor. Şu günlerde Şıkel, oğulları ve annesiyle birlikte İzmir Çeşme'de tatilin tadını çıkarıyor.

Çağla Şıkel, Çeşme'de! Gün boyu denizden çıkmadı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 19-08-2023 12:35

 

Her yıl yaz tatilini popüler turistik nokta Çeşme'de geçiren Çağla Şıkel, birkaç gün önce ailesiyle birlikte sahil kıyısında görüntülendi. Eski eşi Emre Altuğ ile olan evliliğinden dünyaya gelen oğulları Kuzey ve Uzay ile birlikte annesi Asuman Şıkel ile birlikte deniz kenarındaki bir plajda keyif yaparken kameralara yakalandı.

Ege'nin serin sularında çocuklarıyla birlikte vakit geçiren Şıkel, formda ve enerjik görünümü ile ilgi odağı oldu. Tatil boyunca denizden hiç çıkmayan aile, özellikle çocukların iskeleden atlamalarıyla neşeli anlar yaşadı.

Tatil döneminde spor yapmaktan vazgeçmeyen Çağla Şıkel, deniz eğlencesinin ardından aynı mekanda bulunan tenis kortunda arkadaşları ve çocuklarıyla birlikte tenis oynayarak günü sonlandırdı

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