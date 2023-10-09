Çağatay Ulusoy "Gaddar" Dizisinden Alacağı Ücret Dudak Uçuklattı

Çağatay Ulusoy, yakın zamanda televizyon ekranlarının en gözde isimlerinden biri oldu. Son zamanlarda “Terzi”, “Kübra” gibi popüler dizilerde ve “Centilmen” adlı filmde başrol oynamıştı. Şimdi ise FOX ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan “Gaddar” adlı dizide yer alacak. Levent karakterine hayat verecek olan Çağatay Ulusoy, Ay Yapım etiketiyle ekrana gelecek bu yeni projede büyük bir beklenti yaratıyor.

Çağatay Ulusoy'un bu yeni projesinde yanında kimlerin olacağı merak konusu. Dizinin senaryosunu Hürer Ebeoğlu kaleme alırken, yönetmen koltuğunda Sinan Öztürk oturuyor. Dizide Aydan karakterini kimin canlandıracağı ise henüz belirsizliğini koruyor. Ancak kadroda Fatih Berk Şahin gibi tanınmış isimler de yer alıyor.

Çağatay Ulusoy'un Rekor Ücreti

Dizi ve sinema dünyasında yüksek performansıyla tanınan Çağatay Ulusoy, “Gaddar” ile finansal anlamda da büyük bir başarıya imza atıyor. Bölüm başına elde edeceği ücretle Türk televizyon tarihinde bir rekora imza atmış bulunuyor. Kendisi bu projede bölüm başına 2 milyondan fazla bir ücret alarak, daha önce Kıvanç Tatlıtuğ'un Aile dizisinden aldığı 1,5 milyonluk ücreti geride bıraktı.

Çağatay Ulusoy, yurt dışında da büyük başarılara imza attı. Netflix ile anlaşma yapan ilk Türk oyuncu olma unvanını elinde bulunduruyor. Aynı zamanda yurt dışı satış rekorları kıran oyuncular arasında yer alıyor.