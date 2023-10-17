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BYD'nin tanıttığı yeni modeli Türkiye'de peynir ekmek gibi satar! Fiyatı ve özellikleri bomba

Çin merkezli otomotiv devi BYD, Şili pazarında tamamen elektrikli bir sedan olan BYD Seal'ı tanıttı.

BYD'nin tanıttığı yeni modeli Türkiye'de peynir ekmek gibi satar! Fiyatı ve özellikleri bomba
YAŞAM
Yayın Tarihi : 17-10-2023 12:12

Bu yeni model, şıklığı ve sportif tasarımı ile dikkat çekiyor ve BYD'nin Şili'de sunulan altıncı modeli olma özelliğini taşıyor. Ancak BYD Seal'ı farklı kılan şey, dünya genelinde bu özelliğe sahip ilk seri üretim araç olma iddiasıdır. Bu iddiayı destekleyen temel unsur, öncü CTB pil gövde entegrasyon teknolojisi kullanılmasıdır. Bu teknoloji, elektrikli araçların daha fazla enerji verimliliği sağlamasına yardımcı olurken aynı zamanda tasarım özgürlüğü sunar.

BYD Seal, e-platform 3.0 platformu üzerine inşa edilmiştir ve bu platform, güvenlik, sürüş deneyimi ve enerji verimliliği konularında önemli gelişmelere imkan tanır. Ayrıca, tasarım öğeleri, Ocean X konsept aracından ilham alınarak oluşturulmuştur. İşte bu özel otomobilin bazı önemli özellikleri:

1. Yüksek Kapasiteli Pil ile Etkileyici Menzil

BYD Seal, motor bölmesinin altına yerleştirilmiş etkileyici bir 82.56 kWh kapasiteli pil ile donatılmıştır. Bu yüksek kapasiteli pil, aracın WLTP standartlarına göre yaklaşık 520 kilometrelik bir menzil sunmasını sağlar. Bu, günlük kullanımda elektrikli aracın rahatça seyahat edebileceği anlamına gelir ve şarj ihtiyacını azaltır.

2. Güçlü Çift Motor Performansı

BYD Seal, 0'dan 100 km/s hıza sadece 3.8 saniyede ulaşabilen etkileyici bir 523 beygir gücünde çift motor ile donatılmıştır. Bu, hızlı bir ivmelenme ve yüksek performans anlamına gelir. Bu güç, sürücüye dinamik bir sürüş deneyimi sunar.

3. İleri Teknoloji ile Güvenlik ve Sürüş Performansı

BYD Seal, iTAC adını taşıyan akıllı tork kontrol sistemi ile donatılmıştır. Bu sistem, sürüş sırasında daha iyi yol tutuşu ve güvenlik sağlamak için torku kontrol eder. Ayrıca, aracın güvenliğini ve sürüş performansını artırmak için ileri sürüş destek sistemleri de bulunur.

4. Çevreci Tasarım

BYD Seal, inovasyonu ve çevre dostu tasarımı bir araya getirir. Elektrikli araçlar otomotiv endüstrisini dönüştürürken, BYD Seal, elektrikli araçların sınırlarını zorlayarak ekolojik taşımacılığın yeni bir dönemini müjdeliyor.

5. Küresel Genişleme ve Sürdürülebilir Gelecek

BYD, Seal modeli ile uluslararası arenada genişlemeye devam ediyor. Ayrıca, yatırım, sanayi ve ticaret alanında Özbekistan Cumhuriyeti hükümeti ile bir anlaşma yaparak uluslararası pazarda da izini güçlendiriyor. BYD'nin sürdürülebilir taşımacılık çözümlerine olan bağlılığı, dünya genelinde daha fazla insanın çevre dostu ve etkili taşıma seçeneklerine erişmesini sağlayacak.

BYD Seal, elektrikli araçlarla sürdürülebilir bir geleceğe adım atanlar için heyecan verici bir seçenek sunuyor. Bu yenilikçi sedan, tasarım, teknoloji ve performansı bir araya getirerek geleceğin ulaşım çözümlerine katkı sağlıyor. Günümüzde, elektrikli araçlar artan bir şekilde sürdürülebilir ulaşımın temelini oluşturuyor ve BYD, bu alanda liderlik etmeye devam ediyor.

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