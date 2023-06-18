Büyük İstanbul depremi için tarih verildi! Az kaldı! Bakan tek tek açıkladı! İstanbullular dikkat!

Az kaldı! Bakan tek tek açıkladı! İstanbullular dikkat! Büyük İstanbul depremi için tarih verildi- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, yaptığı açıklamada beklenen büyük İstanbul depremi konusunda vaktin daraldığına dikkat çekti. Bakan Özhaseki, açıklamalarında kamuoyunu tedirgin etmek istemediklerini belirtti.

Bakan Mehmet Özhaseki, İstanbul'da yaklaşık 6 milyon bağımsız birim bulunduğunu ve bunlardan 600 bininin çok riskli olduğunu ifade etti. Riskli bölgelerin öncelikli olarak rezerv alanlara taşınacağını vurgulayan Bakan Özhaseki, fay hatları üzerinde, dere yataklarında veya sıvılaşma riski bulunan bölgelerde konut yapımına izin verilmeyeceğini belirtti.

Bakan Özhaseki, binaların eskisi gibi uzun olmayacağını ve Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla "Zemin artı 4'ü geçmeyin" veya arka bölgelerde "zemin artı 2" şeklinde inşaat sınırlamaları getirileceğini söyledi.

Son zamanlarda Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 11 şehirde büyük yıkıma neden olan depremlerle birlikte beklenen İstanbul depremi tekrar gündeme geldi. Bakan Özhaseki'nin açıklamaları da bu konuda tedirginlik yarattı. Marmara Denizi'nde geçtiğimiz gece saat 01:19'da meydana gelen 3.2 büyüklüğündeki deprem de İstanbulluları endişelendirdi. Beklenen büyük deprem nedeniyle İstanbul'dan göçler hız kazanırken, kentsel dönüşüm çalışmaları da hız kazandı.

Depremler, dünyanın birçok bölgesinde gerçekleşebilen doğal afetlerdir ve hayatı tehdit edici sonuçlara yol açabilirler. Ancak doğru önlemler alarak deprem riskini azaltmak ve can güvenliğini sağlamak mümkündür. İşte depremden nasıl korunabileceğimize dair bazı önemli adımlar:

Yapıların Güvenliği:

Depreme dayanıklı binaların yapılması, en önemli korunma yöntemlerinden biridir. Yeni yapıların doğru inşa edilmesi ve deprem yönetmeliklerine uygun olarak güçlendirilmesi önemlidir. Mevcut binaların ise deprem riskine göre değerlendirilmesi ve gerekli güçlendirme çalışmalarının yapılması gerekmektedir.

Acil Durum Planı:

Deprem anında veya sonrasında yaşanacak acil durumları önceden planlamak önemlidir. Evde, iş yerinde veya okulda bulunan kişiler için acil durum çıkış planları oluşturulmalıdır. Acil durum çantası hazırlamak ve içerisinde temel ihtiyaç malzemeleri, ilaçlar, su ve yiyecek bulundurmak da önemlidir.

Eşyaların Düzenlenmesi:

Deprem sırasında düşebilecek ve zarar verebilecek eşyaların düzenli bir şekilde tutulması önemlidir. Kitaplık, dolap veya mobilyaların duvara sabitlenmesi, cam eşyaların düşmeye karşı korunması gibi önlemler alınmalıdır. Ayrıca, tehlikeli ve kırılabilir maddelerin düşmeyecek şekilde muhafaza edilmesi de önem taşır.

Güvenli Alanların Belirlenmesi:

Deprem sırasında güvenli alanlara sığınmak hayati önem taşır. Masa, masa altı veya duvar kenarları gibi sığınma noktaları belirlenmeli ve bu alanlara hızlıca ulaşmak için egzersizler yapılmalıdır. Ayrıca, açık alanlara çıkma planı yapmak da deprem anında güvenliği artırır.

Deprem Eğitimleri:

Deprem ve acil durum konularında eğitim almak, bilgi sahibi olmak ve farkındalık oluşturmak önemlidir. Deprem eğitimleri, yerel yetkililer, sivil savunma birimleri veya diğer ilgili kurumlar tarafından düzenlenen seminerler, tatbikatlar ve bilgilendirici etkinlikler aracılığıyla gerçekleştirilebilir.