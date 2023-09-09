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Büyük aşk bitti! İrem Derici ve Atakan Işıktutan ayrıldı

Ünlü şarkıcı İrem Derici, bugün yaptığı duyuruyla eski Survivor yarışmacısı Atakan Işıktutan ile 8 aydır devam eden ilişkilerinin sona erdiğini açıkladı. İrem Derici, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, eski Survivor yarışmacısı Atakan Işıktutan ile ayrıldıklarını duyurdu.

Büyük aşk bitti! İrem Derici ve Atakan Işıktutan ayrıldı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 09-09-2023 10:56

“BİRBİRİMİZE VAKİT AYIRAMAZ OLDUK”

İrem Derici, mesajında şunları belirtti:

  • “Haberler girmeye başladı, biz baştan konuşalım da kimse komplo teorilerine girmesin.
  • 8 ay muhteşem bi’ şey yaşadık Atakan’la, hala benim için dünyanın en kıymetli insanı. Ama korkunç yoğun tempolarda çalışıyoruz ve yorgunuz. Birbirimize vakit ayıramaz olduk.

“AYRILMAMIZIN MANTIKLI OLACAĞINI DÜŞÜNDÜK”

  • Ayrılmamızın mantıklı olacağını düşündük, yıpranmamak ve sonrasında daha da kırılmamak adına.
  • Bana hiç yaşamadığım bi’ sevgi yaşattığın için sana çok teşekkür ederim, iyi gününde de kötü gününde de ilk arayacağın insan benim bunu unutma tanıdığım en beyefendi adam.”

ŞUBAT AYINDA AŞK YAŞAMAYA BAŞLAMIŞLARDI

İrem Derici, şubat ayında konuk olduğu programda Atakan Işıktutan ile ilişkisi hakkında konuşmuş, “Bana çok iyi geliyor” demişti.

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