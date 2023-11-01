Bütün annelere 375 Euro (11.202 TL) yardım fırsatı

E-devlet platformu üzerinden yapılan başvurularla bu desteklerden yararlanmak mümkündür. Ancak bu süreçte dikkat edilmesi gereken bazı önemli detaylar bulunmaktadır. İşte bu detaylar hakkında ayrıntılı bilgiler:

E-Devlet Üzerinden Yapılan Ödemeler

E-devlet üzerinden başvuru yapılabilen desteklerden biri, ev hanımlarına yapılacak olan 350 Euro'luk yardımdır. Bu yardımın amacı, evde çocuğuna bakarak onun eğitimi ve gelişimi için çaba gösteren annelere ekonomik destek sağlamaktır.

Ancak son dakika olarak duyurulan bir bilgiye göre, şu an için sadece çalışan anneler bu başvuruyu yapabilecektir. Çalışmayan anneler için ise başvuru ekranı çok yakında açılacaktır.

375 Euro'luk Yardımın Detayları

Bu yardım, devlet destekli olup, Avrupa Birliği kararıyla ülkemizde verilmektedir. Yani bu yardım, bir AB projesi kapsamında gerçekleştirilmektedir. Ancak belirtmek gerekir ki, bu bir yasal zorunluluk değil, bir AB projesi dahilinde yapılan bir yardımdır.

Yardımdan Kimler Yararlanabilecek?

Yardımdan yararlanabilmek için bazı şartların yerine getirilmesi gerekir. Bu şartlar şu şekildedir:

Başvuruda bulunan annenin 0-60 ay aralığında bir çocuğunun olması.

Antalya, Bursa, Elazığ, İstanbul ve Malatya illerinde yaşanıyor olması. Ancak bu şart, 2023 yılında tüm Türkiye için genişletilecektir.

Yarı zamanlı bir işte çalışan anneler şu an için bu yardımdan yararlanamaz.

Destek Miktarı ve Süresi

Ödeme miktarı aylık 375 Euro olarak belirlenmiştir. Bir çocuk için bu yardım en fazla 24 ay süreyle alınabilir. Ancak 24 ayın sonunda, her ay 10 bin 500 yeni kişi bu yardımdan yararlanmaya başlayacaktır. Eğer çocuk 72 aylık ya da daha büyükse, bu ödeme kesilecektir.

Ödemeler, Halkbank aracılığıyla yatırılacaktır. Bu sebeple, başvuru yapmadan önce Halkbank'ta bir hesabınızın olması gerekiyor

Başvuru Süreci

E-devlet üzerinden başvuru yapmak oldukça basittir. Başvuru formuna ulaşmak için "kurumsal çocuk" anahtar kelimesi ile arama yapabilir ve ardından başvuru formunu doldurabilirsiniz.