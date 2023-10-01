Büşra Pekin'den Radikal Değişiklik Açıklaması

Büşra Pekin'in Dönüşümü Gündem Oldu! 'Çok Güzel Hareketler Bunlar' ile adını duyuran ünlü oyuncu Büşra Pekin, son dönemde yaşadığı değişimle dikkatleri üzerine çekti. Fiziksel değişikliği sonrasında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla adından söz ettirdi. "Hem eski halimi hem de yeni halimi seviyorum," dedi.

Estetik ve Sporun Beraberliği

Spor yaparak 15 kilo veren ve bu sayede oldukça farklı bir fiziksel görüntüye bürünen Büşra Pekin, estetik trendlerine kayıtsız kalmayarak, estetik operasyon geçirdi. Saçlarında da radikal bir değişikliğe imza atarak kısacık ve sarı bir model tercih eden 41 yaşındaki oyuncu, bu değişikliği Instagram hesabında takipçileriyle paylaştı.

Takipçilerden Karışık Tepkiler

Oyuncunun yeni hali, takipçileri arasında karışık tepkilere yol açtı. Bazı takipçileri değişikliği olumlu bulurken, bazıları ise "Eski halini özlüyoruz", "Sanki sen değilsin" ve "Doğallığın daha güzeldi" gibi yorumlarda bulundu.

Büşra Pekin'den Açıklama Geldi

Büşra Pekin, sosyal medya üzerinden gelen yoğun yorumların ardından bir açıklama yapmayı ihmal etmedi. Instagram hesabından yaptığı paylaşımla hem eleştirilere hem de övgülere cevap verdi.