Burgan Bank 100.000 TL İhtiyaç Kredisi Duyurdu: Duyan Yarın Bankaya Gidiyor

Burgan Bank 100.000 TL İhtiyaç Kredisi Duyurdu: Duyan Yarın Bankaya Gidiyor
YAŞAM
Yayın Tarihi : 07-01-2024 20:09

Bankanın duyurduğu kampanya kapsamında, vatandaşlar uygun faiz oranlarıyla 100.000 TL'ye kadar kredi kullanma imkanına sahip olacak. Burgan Bank, başvuruların internet bankacılığı üzerinden hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirilmesine olanak tanıyor. Emeklilere özel avantajlar sunan bu kampanya, müşterilere özel çözümler sunuyor.

Kredi şartlarına uygun olan herkes, Burgan Bank üzerinden başvuruda bulunarak 100.000 TL'ye kadar olan ihtiyaç kredisinden yararlanabilir. 24 ay vadeli ödeme seçenekleriyle kişiselleştirilebilen krediler, müşterilere ödeme kolaylığı sağlıyor. Ayrıca, başvuruların hızlı bir şekilde sonuçlanması, acil nakit ihtiyacı olan müşterilere anında çözüm sunuyor.

Burgan Bank, 100.000 TL'ye kadar olan kredileri bireysel tüketici hesapları üzerinden müşterilerinin hesaplarına aktarıyor. Bu sayede, kredi kullanımı kolaylaşıyor ve müşteriler aynı gün içinde ihtiyaçlarına kavuşabiliyorlar. İnternet bankacılığı uygulaması üzerinden yapılan ödemeler ise müşterilere pratik bir çözüm sunuyor.

18 yaş ve üzerindeki herkesin başvurabileceği bu kampanya, Burgan Bank müşterisi olmayanlara da kapılarını açıyor. Ayrıca emekli müşterilere özel olarak sunulan avantajlarla, emekliler yüksek limitli ihtiyaç kredisi kullanma imkanına sahiptir.

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