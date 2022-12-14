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Gecce Magazin Haberleri

Burak Özçivit'ten eşi Fahriye Evcen'e özel plaka cip hediyesi!

Burak Özçivit, hamile eşi Fahriye Evcen'le görüntülendi. Özçivit'in, eşine aldığı dudak uçuklatan doğum hediyesi dikkat çekti.

Burak Özçivit'ten eşi Fahriye Evcen'e özel plaka cip hediyesi!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 14-12-2022 10:38

Burak Özçivit-Fahriye Evcen çifti, önceki gün Etiler'de bir mekandan çıkarken görüntülendi. Muhabirlerin sorularına cevap veren Evcen, "Her şey yolunda, hamileliğim gayet güzel geçiyor. İsim konusunda aklımızda bir iki seçenek var ama henüz tam karar vermedik. Karan kardeş fikrine alıştı, kendine arkadaş bekliyor, 'Artık gelsin' diyor" diye konuştu.

Aşerme durumu olmadığını ve bu tarz inanışların kendisi için hurefe olduğunu belirten güzel oyuncu, "Sağlıklı beslenmeye çalışıyorum, 'Aman şunu yemeyeyim kilo alırım' modunda da değilim açıkcası" ifadelerini kullandı.

10 MİLYON TL'LİK DOĞUM HEDİYESİ

Burak Özçivit'in, ikinci kez anne olmaya hazırlanan Fahriye Evcen'e doğum hediyesi olarak 10 milyon TL değerinde son model bir cip aldığı öğrenildi. Magazin gündeminden düşmeyen çift, özel plaka (Evcen'in adı ve soyadının ilk harflerinden oluşan FE plaka) olan ciple ilgili sorular karşısında gülerek teşekkür edip, oradan ayrıldı.

 

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