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Bunu yapanın maaşı arşa çıkacak! SGK maaş bordrosunda ki detaya dikkat edin yeter!

Türkiye'de emeklilik dönemi, bireylerin çalışma hayatları boyunca ödedikleri primlere dayanmaktadır.

Bunu yapanın maaşı arşa çıkacak! SGK maaş bordrosunda ki detaya dikkat edin yeter!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 1970-01-01 03:00

SGK maaş bordrosunda ki detaya dikkat edin yeter! Bunu yapanın maaşı arşa çıkacak- Türkiye'de emeklilik dönemi, bireylerin çalışma hayatları boyunca ödedikleri primlere dayanmaktadır. Gelecekte alacakları emekli maaşının yüksek olması isteyenler için, çalışma dönemlerinde yatırılan sigorta primlerini düzenli bir şekilde takip etmeleri büyük önem taşımaktadır.

Emeklilik öncesi dikkate alınması gereken 4 temel faktör, yüksek maaş alma olasılığını artırabilir. Emeklilik döneminde daha yüksek bir maaş almak isteyenler için, şu an yatırılan sigorta primlerinin miktarı son derece kritik bir rol oynamaktadır. Eğer çalışılan iş yerinde alınan maaşın altında bir prim yatırılıyorsa, ileride alınacak emekli maaşı da bu ödenen prime göre şekillenir ve dolayısıyla düşük bir seviyede kalabilir. Ancak yüksek prim ödeme miktarı, gelecekteki maaşın yüksek olması açısından büyük bir önem taşır.

Yüksek prim ödemeleri, emekli maaşını doğrudan artırır. 2008 sonrası dönem için emekli maaşı bağlama oranı, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları için, toplam prim ödeme gün sayısının her 360 günü için yüzde 2 olarak uygulanmaktadır. Hesaplamada 360 günden eksik süreler orantılı olarak değerlendirilirken, aylık bağlama oranı yüzde 90'ı geçememektedir.

Ancak yüksek prim gün sayısı tek başına yeterli değildir; uzun yıllar çalışmak geliri artırmak için önemli olsa da, brüt kazancın da yüksek bir seviyede olması gerekmektedir.

2000 yılından sonra uygulamaya konulan sistemde, sigortalının 2000 ve sonrasına ait prime esas yıllık kazancı, güncelleme katsayısı ile aylık bağlama oranının çarpımı sonucu belirlenmektedir. 1 Ekim 2008 tarihinden sonra ise ortalama aylık kazancın aylık bağlama oranı ile çarpımı yöntemi benimsenmiştir.

31 Aralık 1999 öncesi dönemde çalışmamış olanlar, askerlik, doğum veya yurtdışı borçlanması gibi seçenekleri değerlendirerek emekli maaşını artırma fırsatına sahiptir. Bu dönemlerde yapılan borçlanma, yüksek tavan tutarıyla gerçekleşirse emekli maaşını olumlu yönde etkileyebilir. Emeklilik öncesi yapılan doğru hamleler ve yatırımlar, bireylerin gelecekte daha yüksek emekli maaşı alma imkanını artırabilir. Bu nedenle, çalışma dönemlerinde ödenen primleri ve diğer mali detayları düzenli bir şekilde gözden geçirmek önemlidir.

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