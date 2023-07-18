Bundan daha ucuzu Şam'da kayısı! Türkiye'nin en uygun SUV otomobili satışa çıktı! Hemen bayiden alabilirsiniz!

Hemen bayiden alabilirsiniz! Bundan daha ucuzu Şam'da kayısı! Türkiye'nin en uygun SUV otomobili satışa çıktı- MG, elektrikli modellerinin ürün gamına dahil olmasıyla yeni bir döneme adım atmıştır. 1 milyon satış başarısıyla tüm dünyada kendini kanıtlayan MG, ürün yelpazesini genişletmeye ve satışlarını artırmaya devam etmektedir. Ülkemizde de otomotiv piyasasında hareketin en yoğun olduğu son çeyrekte avantajlı satın alma fırsatlarıyla dikkat çeken bu marka, Temmuz ayında sunulan kampanyasıyla kullanıcıların ilgisini çekmeyi hedeflemektedir.

MG'nin ürün gamında çeşitli modeller bulunmaktadır. İşte bu modellerden bazıları:

ZS Comfort 1.5 MT: Bu model benzinli bir araç olup 106 PS güce sahiptir. Fiyatı 899.000 ₺ olarak belirlenmiştir. ZS Luxury 1.0T AT: Yine benzinli bir araç olan bu model, 111 PS güce sahiptir ve otomatik şanzımanla donatılmıştır. Fiyatı 1.039.000 ₺ olarak açıklanmıştır. HS Comfort 1.5T-GDI: Benzinli bir araç olan HS Comfort, 162 PS güce sahiptir. Fiyatı 1.269.000 ₺ olarak belirlenmiştir. E-HS PHEV Comfort: Bu model, Plug-in Hibrit teknolojisine sahip olup 258 PS gücü ve 16.6 kWsa batarya kapasitesiyle dikkat çekmektedir. Fiyatı 1.799.000 ₺ olarak açıklanmıştır. ZS EV Luxury: Tamamen elektrikli olan ZS EV Luxury, %100 elektrikle çalışan bir araçtır ve 156 PS güce sahiptir. Batarya kapasitesi ise 72.6 kWsa'dır. Fiyatı 1.569.000 ₺ olarak belirlenmiştir.

MG'nin diğer modelleri arasında MG4 Electric Comfort, MG4 Electric Luxury, HS Luxury 1.5T-GDI ve diğer elektrikli ve benzinli modeller yer almaktadır.

Elektrikli otomobillerin hızla popülerlik kazandığı günümüzde, MG'nin çeşitli seçenekleriyle kullanıcılara hitap etmesi önemlidir. Hem çevre dostu hem de teknolojik açıdan gelişmiş olan elektrikli modeller, sürdürülebilir bir geleceğe yönelik tercihlerin bir göstergesidir.

Özetlemek gerekirse, MG markası elektrikli otomobillerle yeni bir döneme adım atmıştır. Geniş ürün gamı ve avantajlı satın alma olanaklarıyla kullanıcıların ilgisini çekmektedir. Elektrikli ve benzinli modeller arasında farklı seçenekler sunan MG, geleceğin otomotiv trendlerine uyum sağlamaktadır. Elektrikli otomobillerin giderek yaygınlaştığı bir dönemde, MG'nin bu alandaki başarısı dikkat çekicidir ve kullanıcılar için çevreci ve ileri teknolojiye sahip seçenekler sunmaktadır.