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Buna yatırım yapanlar parasını katlayacak, zengin olacak! Ünlü ekonomist formülü açıkladı!

Gümüş, yatırımcılar arasında uzun süredir ilgi çeken bir değerli maden olarak bilinir. Son dönemde ünlü ekonomist Barış Soydan'ın gümüş hakkında yaptığı değerlendirmeler, gümüş yatırımına olan ilgiyi artırmış durumda. 

Buna yatırım yapanlar parasını katlayacak, zengin olacak! Ünlü ekonomist formülü açıkladı!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 10-09-2023 09:02

Ünlü ekonomist formülü açıkladı! Buna yatırım yapanlar parasını katlayacak, zengin olacak-  Barış Soydan'ın YouTube kanalında yayınladığı videoda gümüşün geleceğine dair önemli bilgiler paylaştı. Soydan, gümüşün geleceğinin parlak olduğunu ve bu madenin altın gibi değerli bir yatırım aracı olacağını söyledi. Gümüşün geleceği hakkında yapmış olduğu değerlendirmeler şunları içeriyor:

Sektörde Gümüşe Yoğun İlgi: Barış Soydan, gümüşün özellikle endüstriyel kullanım için büyük bir talep gördüğünü vurguluyor. Bu talep, gümüşün değerini artırabilir.

ONS Fiyatının Yükselmesi: Soydan, ONS fiyatının bu yıl içinde otuz dolara yükselebileceğini belirtiyor. Bu yükselişin ardında, endüstriyel talebin artması ve gümüş üretiminin bu talebi karşılayamaması gibi faktörler bulunuyor.

Gümüş Yatırımının Geleceği

Barış Soydan, gümüşün önümüzdeki beş yıl içinde değer kazanmaya devam edeceğine inanıyor. Bu beş yıl boyunca her yıl yaklaşık yüz milyon ONS gümüş açığı olabileceğini tahmin ediyor. Ayrıca tarihi kayıtlar, gümüşün özellikle yüksek enflasyon dönemlerinde iyi performans gösterdiğini gösteriyor. Örneğin, 1980'de ABD enflasyonunun hızla yükseldiği bir dönemde ONS gümüş fiyatlarının yüzde 49,45 arttığını belirtiyor.

Editörün notu: Burada yer alan değerlendirmeler ve bilgiler yatırım kapsamında değildir.

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