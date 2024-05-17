Buldan's Bağdat Caddesi'nde kapılarını açtı! Açılışa ünlü isimler ilgi gösterdi

Tripolis'in köklü dokuma kültüründen ilham alan Buldan's, 14 Mayıs Salı günü İstanbul'da ilk mağazasını açarak Türkiye genelindeki mağaza sayısını 6'ya yükseltti.

Türkiye’nin farklı şehirlerine Denizli’nin dokuma mirasını taşımaya devam eden Buldan’s, doğal kumaşlardan üretilen eşsiz tasarımlarını yaşamında doğallığı seçenlerle buluşturmaya devam ediyor!

Bağdat Caddesi'nde yer alan mağaza, tanınmış isimlerin katıldığı ve büyük ilgi gören muhteşem bir açılışa imza attı. Davetliler, Moda Danışmanı Aysun Kaba'nın ev sahipliğinde Sound of the Senses SS 24 Koleksiyonu'nu yakından inceleme fırsatı buldu.

Açılışa katılan misafirler marka kurucuları İhsan Dönmez, Mehmet Dönmez ve Seren Yeşilyurt ile sohbet ederek Denizli'de başlayan üretim yolculuğunu, marka felsefesini ve üretimlerindeki ilham kaynağını kendilerinden dinleyerek 3 nesildir dönüşen bu mirasın hikâyesine keyifle eşlik ettiler.

Davetliler tarafından mağazanın iç tasarımı da büyük beğeni topladı. Tripolis'in dokuma kültüründen ilham alan ve modern detaylarla zenginleştirilen mağazanın konsepti, alışveriş deneyimini adeta bir sanat eserine dönüştürdü.

Ziyaretçilerinin ürünleri keşfetmesi için farklı ürün kategorileriyle çeşitli deneyim alanları oluşturularak tasarlanan mağazada, ürünlerin hikâyelerinin yanı sıra dokuların hissettirdikleri de ilgi çekti. Bağdat Caddesi’nin gözde alışveriş noktaları arasında yerini alan Buldan's mağazası, ev tekstili ürünlerinden giyime, dekorasyondan aromaterapi yağlarına kadar geniş bir ürün yelpazesi sunuyor.

Her tasarım, Buldan’s yaratıcılığı ve zevkiyle bir araya gelerek, modern yaşamın ihtiyaçlarına uygun hale getiriliyor. Tüm ürünler yaşamın ritmine eşlik ederken aynı zamanda konforu da kullanıcılarına sunuyor.

Buldan’s her geçen gün Türkiye'deki güçlü konumunu pekiştirirken doğal yaşam felsefesini benimseyen herkese zamansız ve özgün bir deneyim sunmaya devam ediyor.

Doğanın ilham verdiği eşsiz tasarımların yer aldığı bu mağaza, Buldan’s dokusunu keşfetmek isteyenleri Bağdat Caddesi’nde bekliyor.