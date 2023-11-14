Bugün hesaplarınızı kontrol edin! Bakanlık TC kimlik numarası üzerinden hesaplara 5.097 TL yatırdı!

Evde bakım aylıkları her ay düzenli olarak yatırılmakta. Bakan Göktaş, bu ay için toplam 2,8 milyar TL Evde Bakım Yardımı'nın hesaplara yatırıldığını belirtti. Bu ödeme, bakıma ihtiyacı olan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için yapılmakta.

Evde Bakım Yardımının Önemi ve Etkisi

Toplam Yatırılan Miktar ve Yararlanan Vatandaş Sayısı

Bakan Göktaş'ın açıklamalarına göre, bu ay itibarıyla toplam 2,8 milyar TL'lik Evde Bakım Yardımı hesaplara aktarıldı. Bu yardımdan hali hazırda 562 bin vatandaş yararlanmakta.

Bakanlığın Vizyonu ve Yaklaşımı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Türkiye Yüzyılı Vizyonu çerçevesinde engellilik alanında hak temelli sosyal yardımları sürdürmek için çalışmalarını yoğunlaştırıyor. Bakanlık, toplumun her bireyine ulaşmayı hedefleyen bütüncül ve adil sosyal hizmet modelleri geliştirerek, hiç kimseyi geride bırakmayan bir toplum inşa etmeyi amaçlıyor.

Ödemelerin Yapılacağı Zaman ve Yöntem

Evde Bakım Yardımı ödemeleri, bugün itibarıyla hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacak. Vatandaşlar, Ziraat Bankası hesaplarını kontrol ederek ödemelerini görebilirler.

Bu ödemeler, özellikle bakıma muhtaç bireyler ve onların aileleri için hayati önem taşımakta. Devletin bu yardımı, sosyal hizmetler alanında toplumsal dayanışmayı güçlendirirken, engelli vatandaşların yaşam kalitesinin artırılmasına da katkıda bulunuyor. Bakanlık tarafından yapılan bu ödemeler, engelli vatandaşlar ve ailelerinin ekonomik yükünü hafifletmekte ve onlara daha iyi bir yaşam standardı sunmayı hedeflemektedir. Bu yaklaşım, toplumun her kesimine eşit ve adil bir şekilde hizmet sunulmasının bir göstergesi olarak ön plana çıkmaktadır.