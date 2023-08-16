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Bugün duyuru yapıldı! Ziraat Bankası emekliye 35.000 TL ödeme onayladı, her emekli alabilir

Ziraat Bankası, emekli maaşı alan vatandaşlar için özel bir kampanya başlattı. Bu kampanya kapsamında, 35.000 TL bireysel tüketici kredisi almak isteyen vatandaşlar için aynı gün içinde kredi ödemelerini yapabilecekleri özel bir kredi paketi hazırladı.

Bugün duyuru yapıldı! Ziraat Bankası emekliye 35.000 TL ödeme onayladı, her emekli alabilir
YAŞAM
Yayın Tarihi : 16-08-2023 08:44

Ziraat Bankası emekliye 35.000 TL ödeme onayladı, her emekli alabilir! Bugün duyuru yapıldı- Ziraat Bankası, emekli maaşı alan vatandaşlar için özel bir kampanya başlattı. Bu kampanya kapsamında, 35.000 TL bireysel tüketici kredisi almak isteyen vatandaşlar için aynı gün içinde kredi ödemelerini yapabilecekleri özel bir kredi paketi hazırladı. Emekli maaşı hesabı sahipleri, Ziraat Bankası'ndan 36 ay vadeli olarak alabilecekleri bu krediler sayesinde ihtiyaçlarını karşılayabilecekler. Şartlara uygun olan başvuru sahipleri, bu fırsattan yararlanarak ödemelerini kolaylıkla gerçekleştirebilecekler.

İndirim Fırsatını Kaçırmayın!

Ziraat Bankası, emeklilere yönelik bu kampanya ile birlikte maaş müşterilerine kolaylık sunuyor. Emekli maaşı hesabı sahipleri, başvurularını emekli maaş hesapları üzerinden gerçekleştirerek bireysel tüketici kredisi kullanma fırsatına sahip olacaklar. Bu özel kredilerde gelir belgesi talep edilmiyor ve başvuru sahiplerine 35.000 TL kredi limiti sunuluyor.

Bugün duyuru yapıldı! Ziraat Bankası emekliye 35.000 TL ödeme onayladı, her emekli alabilir

Ziraat Bankası 35.000 TL Emekli Kredisi İle Hızlı ve Kolay Başvuru Fırsatı!

Ziraat Bankası, 35.000 TL emekli kredisi kampanyası için başvurularını banka şubelerinden kabul ediyor. Ayrıca, internet bankacılığı kullanmayı tercih eden emekliler için Ziraat Bankası mobil uygulaması üzerinden de başvuru ve kredi ödemesi imkanı sunuyor. Bu sayede emekliler, istedikleri zaman ve yerden kolayca başvuru yapabilirler.

Uygun Faiz Oranları ile Ödeme Kolaylığı!

Ziraat Bankası 35.000 TL emekli kredisi almak isteyen vatandaşlar için uygun faiz oranlarıyla ödeme seçenekleri sunuyor. Başvuru şartlarına uygun olan emekliler, ihtiyaç kredisi ödemelerini düşük faizlerle gerçekleştirerek nakit ihtiyaçlarını karşılayabilirler.

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