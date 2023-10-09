Bugün doktorlar çalışıyor mu? Doktorlar grev mi yapıyor? Hastaneler açık mı kapalı mı? Hekimsen flaş açıklama

Hastaneler, poliklinikler kapalı mı? Hekimsen flaş açıklama... 9 Ekim doktorlar çalışmıyor mu, grevde mi- HekimSen tarafından alınan grev kararı sonrasında, sağlık sektöründe yaşanan şiddet olaylarına dikkat çekilmekte ve doktorlar, çalışma koşullarının iyileştirilmesi talebiyle grev kararı almıştır. İşte bu gelişmelerin ayrıntıları:

Sağlıkta Şiddet Sorunu

Son dönemlerde sağlık sektöründe yaşanan şiddet olayları, sağlık çalışanlarının can güvenliğini tehdit etmekte ve mesleklerini icra etmelerini zorlaştırmaktadır. Hekimler, hastaların sağlığı için ellerinden geleni yaparken, şiddetin hedefi haline gelmektedirler. Bu durum, sağlık çalışanlarının fiziksel ve psikolojik olarak olumsuz etkilenmelerine neden olmaktadır.

Grev Kararı

HekimSen, sağlıkta şiddetin son bulması ve sağlık çalışanlarının daha iyi çalışma koşullarına sahip olması amacıyla 9 Ekim 2023 tarihinde greve gitme kararı almıştır. Bu grev, tüm Türkiye genelinde etkili olacak ve doktorlar iş bırakacaktır. Grev kararı ile ilgili olarak HekimSen tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmiştir:

"Doktorların insanlık dışı şartlarda çalıştırılmaları yetmezmiş gibi bir de şifa dağıtan elleri kırılmakta, düşmanmışçasına bir kinle şiddet görmekte, sağlık teröristlerinin hedefi olmaktadır."

Grevin Kapsamı

Grevin kapsamına ilişkin olarak açıklamada şu bilgilere yer verilmiştir:

9 Ekim 2023 tarihinde tüm Türkiye'de doktorlar iş bırakacak, hiçbir poliklinik hizmeti yapılmayacaktır.

Acil Tıp poliklinikleri bu kararın dışındadır ve acil servis hizmetleri devam edecektir.

Servislerde çalışan üyeler, yeterli nöbetçi hekim ve diğer sağlık çalışanlarını bulundurmak kaydıyla eyleme katılabileceklerdir.

Elektif ameliyatlar iş bırakma eylemleri sırasında yapılmayacaktır.

İş bırakma eylemi, gündüz mesai saatlerinde yapılacaktır.

Grevin Amaçları

HekimSen'in grev kararı, temel olarak şu amaçları taşımaktadır:

Sağlıkta Şiddeti Önlemek: Sağlık çalışanları, mesleklerini icra ederken fiziksel ve sözlü şiddete maruz kalmaktadır. Grev, bu şiddetin son bulmasını talep etmektedir. Sağlık çalışanlarının can güvenliğinin sağlanması öncelikli bir hedef olarak belirtilmektedir.

Çalışma Koşullarını İyileştirmek: Sağlık çalışanları, yoğun iş temposu, uzun mesailer ve ağır çalışma koşulları altında görev yapmaktadır. Grev, daha iyi çalışma koşullarının sağlanmasını amaçlamaktadır. Bu, hem sağlık çalışanlarının yaşam kalitesini artırmayı hem de daha kaliteli sağlık hizmeti sunmalarını sağlamayı hedeflemektedir.

Sağlık Hizmetlerini Etkili Hale Getirmek: Grev kararı ile sağlık sektöründeki sorunlara çözüm bulunması ve sağlık hizmetlerinin daha etkili bir şekilde sunulması amaçlanmaktadır. Bu, hastaların daha iyi hizmet almasını sağlamayı hedeflemektedir.

Grevin Olası Etkileri

Doktorların iş bırakma eylemi, sağlık sektöründe bazı etkilere yol açabilir. Bu etkiler arasında şunlar bulunmaktadır: