Bu yöntemle maaşlar şipşak artacak! SSK maaş bordrosunda ki detaya hemen bakın!

İşte emeklilik öncesi dikkate alınması gereken 4 formül ve yüksek maaş alma imkanını artırmak için önemli ipuçları.

Yatırılan Primlerin Önemi

Emeklilik döneminde yüksek maaş almak için günümüzde yatırılan sigorta primi miktarı son derece önemlidir. Eğer çalışılan yerde alınan maaşın altında bir prim yatırılıyorsa, ileride alınacak emekli maaşı da yatan prime göre belirlenir ve dolayısıyla düşük olur. Bu nedenle yüksek prim ödeme tutarı, emekli maaşının yüksek olması için hayati öneme sahiptir.

Yüksek Prim Ödemesi Maaşı Artırıyor

Yüksek prim ödemesi, emekli aylığını doğrudan artırır. 2008 sonrası dönem için aylık bağlama oranı malullük, yaşlılık, ölüm sigortalarında toplam prim ödeme gün sayısının her 360 günü için yüzde 2 uygulanmaktadır. Bu hesaplama yöntemi, prim ödemesinin emekli aylığına nasıl yansıdığını gösterir. Yüksek prim ödemesi, emekli aylığını artırarak emeklilikte daha yüksek bir gelir elde etmenize olanak tanır.

Prim Gün Sayısı ve Brüt Kazanç

Prim gün sayısının yüksek olması, uzun yıllar çalışmak geliri artırmak için tek başına yeterli değildir. Aynı zamanda brüt kazancın da yüksek olması önem taşır. Yani, yüksek maaş almak için sadece uzun yıllar çalışmak değil, aynı zamanda yüksek gelir elde etmek de gereklidir. Brüt kazancınız ne kadar yüksekse, emekli aylığınız da o kadar yüksek olacaktır.

2000'den Sonra Uygulanan Sistem

Sigortalının 2000 ve daha sonraki yıllara ait prime esas yıllık kazancı, güncelleme katsayısı ile aylık bağlanma oranının çarpımı sonucu bulunur. Bu sistem, 2000 yılından sonraki primlerin hesaplanmasında kullanılır ve emekli aylığını belirler.

31 Aralık 1999 Öncesi Dönem

31 Aralık 1999 öncesi dönemde tam zamanlı çalışmayanlar için borçlanma seçeneği vardır. Bu yıllar boyunca çalışmayanlar, askerlik, doğum, yurtdışı gibi dönemleri borçlanarak emekli maaşlarını artırabilirler. Bu borçlanmanın yüksek tavandan yapılması, emekli aylığını daha da artırabilir.

Emeklilik Hazırlığı Nasıl Yapılır?

Emeklilik döneminde daha yüksek bir maaş almak için bazı adımlar atılabilir. İşte bu hazırlıkları yaparken dikkate almanız gerekenler: