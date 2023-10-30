Bu yöntemle maaşlar şipşak artacak! SSK maaş bordrosunda ki detaya hemen bakın!

İşte emeklilik öncesi dikkate alınması gereken 4 formül ve yüksek maaş alma imkanını artırmak için önemli ipuçları.
Yatırılan Primlerin Önemi
Emeklilik döneminde yüksek maaş almak için günümüzde yatırılan sigorta primi miktarı son derece önemlidir. Eğer çalışılan yerde alınan maaşın altında bir prim yatırılıyorsa, ileride alınacak emekli maaşı da yatan prime göre belirlenir ve dolayısıyla düşük olur. Bu nedenle yüksek prim ödeme tutarı, emekli maaşının yüksek olması için hayati öneme sahiptir.
Yüksek Prim Ödemesi Maaşı Artırıyor
Yüksek prim ödemesi, emekli aylığını doğrudan artırır. 2008 sonrası dönem için aylık bağlama oranı malullük, yaşlılık, ölüm sigortalarında toplam prim ödeme gün sayısının her 360 günü için yüzde 2 uygulanmaktadır. Bu hesaplama yöntemi, prim ödemesinin emekli aylığına nasıl yansıdığını gösterir. Yüksek prim ödemesi, emekli aylığını artırarak emeklilikte daha yüksek bir gelir elde etmenize olanak tanır.
Prim Gün Sayısı ve Brüt Kazanç
Prim gün sayısının yüksek olması, uzun yıllar çalışmak geliri artırmak için tek başına yeterli değildir. Aynı zamanda brüt kazancın da yüksek olması önem taşır. Yani, yüksek maaş almak için sadece uzun yıllar çalışmak değil, aynı zamanda yüksek gelir elde etmek de gereklidir. Brüt kazancınız ne kadar yüksekse, emekli aylığınız da o kadar yüksek olacaktır.
2000'den Sonra Uygulanan Sistem
Sigortalının 2000 ve daha sonraki yıllara ait prime esas yıllık kazancı, güncelleme katsayısı ile aylık bağlanma oranının çarpımı sonucu bulunur. Bu sistem, 2000 yılından sonraki primlerin hesaplanmasında kullanılır ve emekli aylığını belirler.
31 Aralık 1999 Öncesi Dönem
31 Aralık 1999 öncesi dönemde tam zamanlı çalışmayanlar için borçlanma seçeneği vardır. Bu yıllar boyunca çalışmayanlar, askerlik, doğum, yurtdışı gibi dönemleri borçlanarak emekli maaşlarını artırabilirler. Bu borçlanmanın yüksek tavandan yapılması, emekli aylığını daha da artırabilir.
Emeklilik Hazırlığı Nasıl Yapılır?
Emeklilik döneminde daha yüksek bir maaş almak için bazı adımlar atılabilir. İşte bu hazırlıkları yaparken dikkate almanız gerekenler:
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Primlerinizi Kontrol Edin: Öncelikle çalışma döneminiz boyunca yatırılan primleri düzenli olarak kontrol edin. Primlerinizin eksik veya hatalı yatırıldığını düşünüyorsanız, ilgili kurumlara başvurarak düzeltme işlemlerini yapın.
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Borçlanma İmkanlarını Değerlendirin: Eğer 31 Aralık 1999 öncesi dönemde tam zamanlı çalışmadıysanız, askerlik, doğum veya yurtdışı borçlanması gibi imkanları değerlendirerek prim gün sayınızı artırabilirsiniz.
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Brüt Kazancınızı Artırın: Çalıştığınız dönemde brüt kazancınızı artırmaya çalışın. İş değiştirmek veya kariyerinizi ilerletmek, daha yüksek bir gelir elde etmenize yardımcı olabilir.
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Yatırım ve Birikim Yapın: Emeklilik döneminde ek gelir elde etmek için yatırım yapmayı ve birikimlerinizi artırmayı düşünün. Bunu yaparken riskleri dikkate alarak uzun vadeli bir strateji oluşturun.
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Emeklilik Hesaplamalarını İnceleyin: Emeklilik dönemi gelmeden önce, emekli maaşınızın ne kadar olacağını hesaplamak için resmi hesaplamaları kullanın. Bu hesaplamalar, emeklilik planlarınızı şekillendirmenize yardımcı olabilir.
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Emeklilik Planınızı Belirleyin: Ne zaman emekli olmak istediğinizi ve hangi şartlarda emekli maaşı almaya hak kazanacağınızı belirleyin. Bu, emeklilik dönemi için bir hedef oluşturmanıza yardımcı olur.