Bu Yıl Başvuru Yapılmalı: SGK'dan Almanız Gereken Para Toplam 10 Bin TL'yi Geçiyor!

Türkiye'de birçok vatandaş, hak ettiği ancak haberdar olmadığı devlet yardımlarından yararlanma fırsatını kaçırabiliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), bu konuda vatandaşları bilinçlendirmek ve onlara hak ettikleri yardımları kolayca alabilmeleri için e-Devlet sistemini kullanmalarını öneriyor. SGK'nın sunduğu cenaze, yol, doğum, kreş ve eğitim gibi çeşitli yardımlar, belirli prosedürlere göre ödeniyor ve vatandaşlar, bu ödemeleri SGK şahıs ödemeleri bölümünden sorgulayabiliyorlar.

SGK tarafından verilen cenaze ödeneği, ölen sigortalının ailesine bir defalık ödenen özel bir yardımdır. 2024 yılı için belirlenen cenaze ödeneği miktarı 2.054 TL'dir. Bu ödeneğin miktarı her yıl Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı'nın açıkladığı Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) değişim oranına göre artırılıyor. 5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanunu'na tabi emekliler için sağlanan ölüm yardımı, önemli bir destektir. Bu yardım, kişinin emekli aylığından az olmamak üzere 8.240 TL'ye kadar çıkabiliyor. Cenaze ödeneğinden yararlanmak için hak sahiplerinin Gelir/Aylık/Ödenek Talep Belgesi ile SGK'ya başvurmaları gerekmektedir. Eğer cenaze eş, çocuk, ana/baba veya kardeşler dışında biri tarafından kaldırılmışsa, başvurular dilekçe ile yapılabilir. Tüm bu ödemeleri topladığınızda, şayet unutmuş iseniz 10 bin TL'den fazla paranız SGK'da duruyor olabilir.

SGK'nın sağladığı bu olanaklar, vatandaşların hak ettikleri yardımları alabilmeleri açısından büyük bir kolaylık sağlamaktadır. e-Devlet üzerinden yapılan sorgulamalar ile unutulan veya haberdar olunmayan yardımların tespit edilmesi ve alınması mümkün olmaktadır. Bu süreç, vatandaşların unutulan haklarını geri kazanmalarını ve ekonomik olarak desteklenmelerini hedeflemektedir. Böylece, vatandaşlar SGK'nın sunduğu imkanlardan tam anlamıyla yararlanma şansına sahip olmaktadırlar.