Advert

Bu telefon peynir ekmek gibi satıyor! 30 günde 950 bin adet satıldı

Xiaomi'nin alt markası Redmi'nin en yeni ekonomik akıllı telefon serisi olan Redmi 12, Hindistan pazarında büyük bir başarı elde etti.

Bu telefon peynir ekmek gibi satıyor! 30 günde 950 bin adet satıldı
YAŞAM
Yayın Tarihi : 04-09-2023 09:09

Sadece 30 günde tam bir milyon adet Redmi 12 serisi telefon satılarak büyük bir ilgiyle karşılandı.

Redmi 12 5G En Çok Satan 5G Telefon Oldu

Hindistan'da bütçeye uygun akıllı telefonlara olan talep her geçen gün artıyor. Xiaomi'nin Redmi 12 serisi, bu talebi karşılamak için piyasaya sürüldü ve özellikle Redmi 12 5G modeli büyük ilgi gördü. Hindistan'da sadece 28 günde tam bir milyon adet Redmi 12 serisi telefonunun satılması, bu telefonların ne kadar popüler olduğunun bir göstergesi.

Redmi 12 5G ve Redmi 12 4G Özellikleri

Redmi 12 serisi, ekonomik fiyatıyla dikkat çeken iki ana modelden oluşuyor: Redmi 12 5G ve Redmi 12 4G. İşte bu telefonların özellikleri:

Redmi 12 5G:

6,79 inç FHD+ ekran
Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 işlemci
5.000mAh pil kapasitesi, 18W hızlı şarj desteği
50MP çift arka kamera kurulumu
8MP ön selfie kamerası

Redmi 12 4G:

Aynı ekran boyutu
MediaTek Helio G88 işlemci
5.000mAh büyük pil kapasitesi, 18W hızlı şarj
50MP birincil kamera, 8MP ultra geniş lens ve 2MP makro sensör
8MP ön kamera

Ekonomik Akıllı Telefonlar Kullanıcıların Tercihi

Bu satış başarısı, ekonomik akıllı telefonlara olan talebin hala yüksek olduğunu gösteriyor. Redmi 12 serisi, uygun fiyatları ve sağlam özellikleriyle kullanıcıların tercihi haline gelmiş durumda. Hindistan'da bir milyon adetten fazla satılması, Xiaomi'nin Redmi serisi ile ne kadar güçlü bir konumda olduğunu gösteriyor.

Benzer Haberler
Nissan, Citroen, Opel, Fiat ve Ford Eylül ayında damping yaptı! Sıfır faizli kredi ve okkalı indirim var! 200.000 TL, 300.000 TL takas desteği... Nissan, Citroen, Opel, Fiat ve Ford Eylül ayında damping yaptı! Sıfır faizli kredi ve okkalı indirim var! 200.000 TL, 300.000 TL takas desteği...
SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ NE ALACAK? 2 aylık ve 6 aylık enflasyona göre emekli aylıkları kaç para oldu? SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ NE ALACAK? 2 aylık ve 6 aylık enflasyona göre emekli aylıkları kaç para oldu?
Sigara fiyatları güncel kaç para oldu? 4 Eylül bugün Philip Morris sigara fiyatları ne kadar, kaç TL? En ucuz sigara fiyatı... Sigara fiyatları güncel kaç para oldu? 4 Eylül bugün Philip Morris sigara fiyatları ne kadar, kaç TL? En ucuz sigara fiyatı...
Avrupa'nın da sultanları! Cumhuriyet'in 100. yılında tarih yazdılar Avrupa'nın da sultanları! Cumhuriyet'in 100. yılında tarih yazdılar
Tüm kadınlar hayatı boyunca aylık alabiliyor +1870 TL trink hesaba aktarıldı çekilmeyi bekliyor Tüm kadınlar hayatı boyunca aylık alabiliyor +1870 TL trink hesaba aktarıldı çekilmeyi bekliyor
TCKN 0,2,4,6,8 Olana Bayram Havası! Pazartesi Sabahı 30.000 TL Tanımlandı TCKN 0,2,4,6,8 Olana Bayram Havası! Pazartesi Sabahı 30.000 TL Tanımlandı
ÇOK OKUNANLAR
Pınar Deniz sezonu kapattı:
  • 02-09-2023 10:26

Pınar Deniz sezonu kapattı: "Artık tatili bitirip Ceylin'i mi oynasan?"

İŞKUR üzerinden Sağlık Bakanlığı hastanelere sürekli işçi alımı başladı! Güvenlik görevlisi, temizlik görevlisi, hasta karşılama başvuru şartları
  • 04-09-2023 08:13

İŞKUR üzerinden Sağlık Bakanlığı hastanelere sürekli işçi alımı başladı! Güvenlik görevlisi, temizlik görevlisi, hasta karşılama başvuru şartları

Hayal Köseoğlu: İntikam için 5 ayda 36 kilo verdim
  • 01-09-2023 11:44

Hayal Köseoğlu: İntikam için 5 ayda 36 kilo verdim

Akın Akınözü hastane çıkışı panik oldu!
  • 28-08-2023 14:21

Akın Akınözü hastane çıkışı panik oldu!

Sıfır Dacia Sandero'yu o kişiler 349.300 TL fiyatıyla alabilecek! Sandero Stepway ise 348.900 TL'den satılıyor
  • 30-08-2023 12:46

Sıfır Dacia Sandero'yu o kişiler 349.300 TL fiyatıyla alabilecek! Sandero Stepway ise 348.900 TL'den satılıyor