Bu telefon peynir ekmek gibi satıyor! 30 günde 950 bin adet satıldı

Sadece 30 günde tam bir milyon adet Redmi 12 serisi telefon satılarak büyük bir ilgiyle karşılandı.

Redmi 12 5G En Çok Satan 5G Telefon Oldu

Hindistan'da bütçeye uygun akıllı telefonlara olan talep her geçen gün artıyor. Xiaomi'nin Redmi 12 serisi, bu talebi karşılamak için piyasaya sürüldü ve özellikle Redmi 12 5G modeli büyük ilgi gördü. Hindistan'da sadece 28 günde tam bir milyon adet Redmi 12 serisi telefonunun satılması, bu telefonların ne kadar popüler olduğunun bir göstergesi.

Redmi 12 5G ve Redmi 12 4G Özellikleri

Redmi 12 serisi, ekonomik fiyatıyla dikkat çeken iki ana modelden oluşuyor: Redmi 12 5G ve Redmi 12 4G. İşte bu telefonların özellikleri:

Redmi 12 5G:

6,79 inç FHD+ ekran

Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 işlemci

5.000mAh pil kapasitesi, 18W hızlı şarj desteği

50MP çift arka kamera kurulumu

8MP ön selfie kamerası

Redmi 12 4G:

Aynı ekran boyutu

MediaTek Helio G88 işlemci

5.000mAh büyük pil kapasitesi, 18W hızlı şarj

50MP birincil kamera, 8MP ultra geniş lens ve 2MP makro sensör

8MP ön kamera

Ekonomik Akıllı Telefonlar Kullanıcıların Tercihi

Bu satış başarısı, ekonomik akıllı telefonlara olan talebin hala yüksek olduğunu gösteriyor. Redmi 12 serisi, uygun fiyatları ve sağlam özellikleriyle kullanıcıların tercihi haline gelmiş durumda. Hindistan'da bir milyon adetten fazla satılması, Xiaomi'nin Redmi serisi ile ne kadar güçlü bir konumda olduğunu gösteriyor.