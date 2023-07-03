Bu sese kulak verin! Kuyumcular altın fiyatlarının kaç para olacağını açıkladı! Tarihte verildi!

Kuyumcular altın fiyatlarının kaç para olacağını açıkladı! Tarihte verildi! Bu sese kulak verin- Altın fiyatlarındaki yükseliş Türkiye genelinde milyonlarca kişi tarafından merakla takip edilmektedir. Son haberlere göre, kuyumcular altın fiyatlarına ilişkin yeni tahminlerde bulunmaktadır.

Kapalıçarşı'daki kuyumcu esnafından Mehmet Sarrafoğlu, altın fiyatlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunarak, "Gram altın 1.600 TL seviyesini geçti. Bu fiyatlar, yıl içerisinde beklenen seviyelerdi. Ancak dolar kurundaki yükseliş nedeniyle bu fiyatları yıl ortasında gördük. Bu durum bir kez daha göstermiştir ki altın, en güvenilir yatırım aracıdır. Müşterilerimiz yatırımlık altına büyük talep göstermektedir. Altın rekor kırdıkça alım yapanların sayısı artmaktadır. Satış yapan müşteriler ise nadiren karşımıza çıkmaktadır." şeklinde konuştu.

Mehmet Sarrafoğlu, gram altın fiyatlarıyla ilgili de yorumlarda bulunarak, "Gram altının yükseliş trendinde olacağı açıktır. Düğün sezonunun gelmesiyle birlikte talep artacak. Bu talebe ek olarak finansal göstergeler de mevcuttur. Dolar kurunun bu seviyelerde kalmayacağı artık kesindir. Ayrıca orta vadede ons altın için bu fiyatları bir daha göremeyeceğimizi söyleyebiliriz.

Yıl sonuna kadar gram altın fiyatında sürprizlerle karşılaşabiliriz. Ancak en kötü senaryo gerçekleşirse bile gram altın yıl sonunu 2.000 TL'nin üzerinde tamamlayacaktır. Tahminimize göre, gram altın bu yılı 2.000 TL ile 2.500 TL arasında bir değerle kapatacaktır." şeklinde konuştu.

Altın fiyatlarındaki bu sürekli yükseliş, yatırımcılar ve tasarruf sahipleri için altının güvenli bir liman olduğunu bir kez daha kanıtlamaktadır. Ancak altın fiyatlarındaki dalgalanmaları dikkate alarak, yatırım yapacak olanların iyi bir piyasa analizi yapmaları ve uzman tavsiyelerinden faydalanmaları önemlidir.

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