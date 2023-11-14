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Bu sektörde çalışanların ağzı kulaklarına varıyor: İşçi ve personel maaşlarına yüzde 400 zam geldi

Son bir yıl içinde inşaat sektöründe yaşanan maaş artışları ve iş gücü sıkıntıları, sektördeki dinamikleri önemli ölçüde etkilemekte. İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Genel Sekreteri Kubilay Salihvatandaş'ın açıklamaları bu durumu net bir şekilde ortaya koymakta.

Bu sektörde çalışanların ağzı kulaklarına varıyor: İşçi ve personel maaşlarına yüzde 400 zam geldi
YAŞAM
Yayın Tarihi : 14-11-2023 10:22

Vasıfsız ve vasıflı işçi bulmakta zorlanan sektör, maaşlara yaptığı yüzde 400'lük artışa rağmen istediği iş gücünü sağlayamıyor.

Vasıfsız ve Vasıflı İşçi Sıkıntısı

İnşaat sektöründe hem vasıfsız hem de vasıflı işçi sıkıntısı yaşanıyor. Demir, beton, duvar ve elektrik ustalarının bulunamaması, projelerin aksamamasına neden oluyor. İNDER'in verdiği bilgilere göre, bir ustanın günlük ücreti 3000-3500 lira arasında değişirken, çimento taşıyan kişiler bile 1500 ile 2000 lira arasında günlük ücret alıyor.

Maaş Artışlarına Rağmen İşçi Bulunamıyor

İnşaat sektöründe son bir yılda maaşlara yapılan yüzde 400'lük artış, işçi bulma sorununu çözmeye yetmiyor. Sektördeki gençler, ara eleman olmak yerine daha çok üniversite eğitimi ve mühendislik mesleklerini tercih ediyor. Bu durum, vasıflı işçi sıkıntısını daha da derinleştiriyor.

Yurtdışı Faktörü ve İşçi Göçü

Türkiye'deki inşaat sektöründen yurtdışına işçi göçü de önemli bir faktör. Döviz bazlı maaşların cazibesiyle birçok işçi yurtdışında çalışmayı tercih ediyor. Bu durum, yerel iş gücü piyasasında daha da büyük bir sıkıntı yaratıyor.

Vinç Operatörleri ve İple Erişim Teknisyenleri

Türkiye İş Makinesi Operatörleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Bünyamin Cavlak'a göre, vinç operatörleri ayda 30 bin liradan fazla maaş almasına rağmen, sektörde yeterli personel bulunamıyor. Ayrıca, Tema Dağcılık Endüstriyel Dağcılık Hizmetleri sahibi Fatih Akkaya, iple erişim teknisyenlerinin maaşlarının 30 bin liradan başlayıp 70-80 bin liraya kadar çıkabildiğini belirtiyor. Bu durum, sektördeki uzmanlaşmış pozisyonlardaki iş gücü sıkıntısını gözler önüne seriyor.

İş İlanları ve İŞKUR

İnşaat sektörüne yönelik iş ilanlarına ve personel alımlarına İŞKUR üzerinden ulaşılabilir. İlgilenen kişiler, İŞKUR'un web sitesi üzerinden ilgili iş ilanlarına başvurabilir ve sektördeki fırsatları değerlendirebilir.

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