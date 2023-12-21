Bu Oyuna Para Yatıranlar Soğuk Su İçsin! Binlerce oyuncu Parasını Geri Almaya Çalışıyor!

Steam'de yayınlanan bir oyun, hayal kırıklığı yarattı. Oyuna hem girilemiyor hem de yüksek miktarda para ödeyenler mağdur oldu.

Bu Oyuna Para Yatıranlar Soğuk Su İçsin! Binlerce oyuncu Parasını Geri Almaya Çalışıyor!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 21-12-2023 19:20

Steam platformundan kısa süre önce kaldırılan ve oyun dünyasında olumsuz eleştirilerle karşılanan "The Day Before" oyununun kodları, şaşırtıcı bir şekilde kara borsada satışa sunuldu. Yayınlandığı andan itibaren pek çok eleştiriye maruz kalan oyun, şimdi de başka bir tartışmanın merkezine oturdu.

Oyun Kara Borsanın Kurbanı Oldu

Haberlere göre, bu kodlar çeşitli internet sitelerinde 233 ile 304 dolar aralığında fiyatlarla satılıyor. Bu fiyatlandırma, oyunun orijinal maliyetinden birkaç kat daha yüksek. Oyunun Steam'den kaldırılmasının ardından bu tür bir satışın yapılması, oyunun değerini ve talebini artırmış gibi görünüyor. Bu durum, daha önce Hideo Kojima'nın Silent Hill P.T.'sinin demosu için de yaşanmıştı.

The Day Before şimdiden bir nevi koleksiyon ürününe dönüşmüş durumda. Ancak, oyuncular bu aşırı fiyatlandırmaya tepkili. Zira satın alınan oyun kodları, sunucuların kapalı olması nedeniyle kullanılamıyor. Bu tür yetkisiz oyun satışı yapan internet siteleri, bu gibi uygulamalar sebebiyle sıkça incelemeye alınıyor. Oyuncuların, oynanabilirliği sınırlı bir ürün için yüksek fiyatlar ödemeye zorlanması, etik bir davranış olarak görülmüyor. The Day Before, Steam'de erken erişime sunulmuş ancak çok geçmeden platformdan kaldırılmıştı. Fntastic tarafından geliştirilen oyun, yayınlandığı ilk anda bile ciddi hatalar ve sorunlarla karşı karşıya kalmıştı. Oyunun felaketle sonuçlanan lansmanının ardından, geliştirici stüdyo mali başarısızlık ve geliştirme fonlarının eksikliğini gerekçe göstererek kapandığını açıkladı.

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