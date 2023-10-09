Bu otomobiller ÖTV ödemeden satılıyor! 512.000 TL'ye Renault Clio, Opel Corsa, Kia Stonic ve Citroen C3

512.000 TL'ye Renault Clio, Opel Corsa, Kia Stonic ve Citroen C3... Bu otomobiller ÖTV ödemeden satılıyor- Türkiye'de sıfır kilometre otomobillerin fiyatları, son dönemdeki zamlar nedeniyle oldukça yüksek seviyelere ulaştı. Bu yüksek fiyatlar, birçok insanın araç sahibi olmasını zorlaştırmaktadır. Ancak Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyeti ile sıfır kilometre otomobil fiyatları düşebilir ve daha erişilebilir hale gelebilir. İşte ÖTV muafiyeti ile ilgili detaylar ve bazı otomobil modellerinin ÖTV'siz fiyatları:

ÖTV muafiyeti, Türkiye'de yüzde 90 ve üzeri engeli olan vatandaşlara verilen bir hak olarak tanımlanır. Bu hak, engelli vatandaşların yaşamlarını kolaylaştırmak, sosyal hayata uyumlarını sağlamak ve ulaşım ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sunulur. ÖTV muafiyeti ile bu vatandaşlar, sıfır kilometre otomobilleri ÖTV ödemeden satın alabilirler.

Hangi Otomobil Modelleri ÖTV Muafiyetinden Faydalanabilir?

ÖTV muafiyeti, belirli otomobil modelleri için geçerlidir ve ÖTV'siz fiyatlar bu modellere göre hesaplanır. İşte bazı otomobil modelleri ve ÖTV'siz fiyatları:

Toyota Corolla:

Normal Fiyat: 1.002.000 TL

ÖTV Muafiyeti Sonrası Fiyat: 560.000 TL

Seat Arona:

Normal Fiyat: 974.000 TL

ÖTV Muafiyeti Sonrası Fiyat: 542.000 TL

Citroen C3:

Normal Fiyat: 943.800 TL

ÖTV Muafiyeti Sonrası Fiyat: 525.000 TL

Renault Clio:

Normal Fiyat: 921.900 TL

ÖTV Muafiyeti Sonrası Fiyat: 512.000 TL

Opel Corsa:

Normal Fiyat: 880.900 TL

ÖTV Muafiyeti Sonrası Fiyat: 490.000 TL

Skoda Fabia:

Normal Fiyat: 954.900 TL

ÖTV Muafiyeti Sonrası Fiyat: 530.000 TL

Dacia Duster:

Normal Fiyat: 985.000 TL

ÖTV Muafiyeti Sonrası Fiyat: 547.000 TL

Dacia Sandero Stepway:

Normal Fiyat: 971.000 TL

ÖTV Muafiyeti Sonrası Fiyat: 540.000 TL

Kia Stonic:

Normal Fiyat: 965.000 TL

ÖTV Muafiyeti Sonrası Fiyat: 536.000 TL

ÖTV Muafiyeti Nasıl Kullanılır?

ÖTV muafiyetinden yararlanmak isteyen engelli vatandaşlar, belirli prosedürleri takip etmelidirler. İşte ÖTV muafiyeti nasıl kullanılır:

Engel Durumu Raporu Alın: ÖTV muafiyetinden yararlanmak için öncelikle yüzde 90 ve üzeri engel durumunu kanıtlayan bir sağlık raporu almanız gerekmektedir. Bu raporu, bir devlet hastanesi veya resmi bir sağlık kuruluşundan temin edebilirsiniz.

Engelli Kimlik Kartı Edinin: Engel durumu raporunun ardından, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'ne başvurarak "Engelli Kimlik Kartı" almanız gerekmektedir. Bu kart, engel durumunuzu resmi olarak belgelemek için kullanılır.

ÖTV Muafiyeti İçin Başvuru: Engelli kimlik kartınızı aldıktan sonra, ÖTV muafiyetinden faydalanmak için bağlı bulunduğunuz vergi dairesine başvurmanız gerekmektedir. Başvuru sırasında gerekli belgeleri ve kimlik kartınızı sunmalısınız.

ÖTV Muafiyeti İşlemleri: Vergi dairesi başvurunuzu değerlendirecek ve ÖTV muafiyeti hakkınızı onaylayacaktır. Onaylanan muafiyet, otomobil satın alırken ÖTV ödemenizi gerektirmez.

Otomobil Satın Alma: ÖTV muafiyeti hakkınız onaylandığında, istediğiniz otomobili satın alabilirsiniz. ÖTV'siz fiyatlarla otomobil sahibi olursunuz.

ÖTV Muafiyetiyle Otomobil Sahibi Olmanın Avantajları

ÖTV muafiyetiyle otomobil sahibi olmanın birkaç avantajı vardır:

Daha Uygun Fiyatlar: ÖTV muafiyeti, otomobil fiyatlarını ciddi şekilde düşürür. Bu nedenle engelli vatandaşlar, daha uygun fiyatlarla sıfır kilometre otomobil sahibi olabilirler.

Ulaşım Kolaylığı: Engelli vatandaşlar için kişisel bir araca sahip olmak, günlük yaşamlarını kolaylaştırır. Ulaşım ihtiyaçlarına daha rahat cevap verebilirler.

Sosyal Katılım: Otomobil sahibi olmak, sosyal etkinliklere katılma ve iş hayatına katılma şansını artırabilir.