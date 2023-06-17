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Gecce Magazin Haberleri

Bu hafta sonu BİM’de dev sıvı yağ indirimi geldi: BİM marketlerde 5 litre ayçiçek yağında 60 TL indirim yapıldı!

BİM marketlerinde beklenen açıklama sonunda yapıldı ve vatandaşlar hemen harekete geçerek BİM'e akın etti.

Bu hafta sonu BİM’de dev sıvı yağ indirimi geldi: BİM marketlerde 5 litre ayçiçek yağında 60 TL indirim yapıldı!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 17-06-2023 12:17

BİM marketlerde 5 litre ayçiçek yağında 60 TL indirim geldi! Bu hafta sonu BİM’de dev sıvı yağ indirimi yapıldı- BİM marketlerinde beklenen açıklama sonunda yapıldı ve vatandaşlar hemen harekete geçerek BİM'e akın etti. Her geçen gün genişletilen imkanlar kapsamında, 5 litrelik Ayçiçek yağında büyük bir indirim gerçekleşti. Bu hafta sonu BİM marketlerinde 5 litrelik Ayçiçek yağı 70 TL fiyatıyla satışa sunulacak. Stokların hızla tükenmesi beklenen bu gelişme, vatandaşlar için büyük bir fırsat olarak karşımıza çıkıyor. Siz de stoklar tükenmeden hafta sonu indirimini kaçırmamak için BİM'e uğramayı unutmayın! BİM, sunmuş olduğu indirim olanaklarını bu hafta sonunda da sürüyor. 

BİM, diğer marketlere göre ön plana çıkan indirim olanaklarıyla dikkatleri üzerine çekmiştir. Geniş standartlarda hizmet sunma başarısı gösteren BİM ailesi, milyonlarca kişinin faydalanmasını beklediği kampanya olanaklarını sunmaktadır. Sıvı yağ alışverişi yapacak olanlar için, farklı marketler arasında araştırma yapmanın önemli olduğunu belirtmek gerekir. Böylece bütçe dostu bir şekilde temel tüketim malzemelerini temin etme imkanı elde edebilirsiniz.

%100 indirim fırsatı da geliyor! Ayçiçek yağlarında yaşanan bu büyük düşüşle birlikte BİM, gelişmiş standartlarda en iyi hizmeti sunma konusunda başarılı olmaktadır. Her geçen gün artan indirim olanaklarıyla adından sıkça söz ettiren BİM, potansiyelini geliştirerek kampanya olanaklarını genişletmeye devam etmektedir. BİM, zorlu günlerde vatandaşlara uygun fiyatlarla 70 TL fiyat bandında Ayçiçek yağı imkanı sunmaktadır.

Kampanyalar hız kesmeden devam ediyor! BİM ailesinin sunduğu kampanya olanaklarının önümüzdeki haftalarda daha da genişletileceği beklenmektedir. BİM, bu hafta sonu büyük bir kampanyayı stoklarında sunmaya hazırlanmaktadır. Binlerce 5 litrelik Ayçiçek yağı 70 TL fiyatıyla satışa çıkacak. Vatandaşlar, bu kampanyadan yararlanarak en az 10 tane Ayçiçek yağı alabilecekler. Böylelikle peynir ekmek fiyatlarına uygun Ayçiçek yağı alma avantajını elde ederler. 

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