Bu hafta hangi şirketler halka arz olacak? Agrotech AGROT, Ekos Teknoloji, 1000 Yatırımlar BINHO talep toplama ne zaman, 1 lot kaç TL?

Bu açıklamada, Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım AŞ, Ekos Teknoloji ve Elektrik AŞ ve 1000 Yatırımlar Holding AŞ isimli üç şirketin halka arzına onay verildiği bildirildi. Bu gelişme, geçen hafta halka arz bekleyen yatırımcılar için sevindirici bir haber olarak karşılandı.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), finans dünyasında büyük bir hareketliliğe neden olan son dakika duyurusuyla yatırımcıların ve piyasa takipçilerinin dikkatini çekti. Bu açıklamada, Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım AŞ, Ekos Teknoloji ve Elektrik AŞ ve 1000 Yatırımlar Holding AŞ isimli üç şirketin halka arzına onay verildiği bildirildi. Bu gelişme, geçen hafta halka arz bekleyen yatırımcılar için sevindirici bir haber olarak karşılandı.

Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım AŞ Halka Arzı

Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım AŞ'nin halka arzı, şirketin mevcut ortağı Hümeyra Keskin'e ait 100.000.000 TL nominal değerli (B) grubu paylar üzerinden gerçekleştirilecek. Bu paylar, 5,21 TL sabit fiyat üzerinden yatırımcılara sunulacak. Bu halka arz, teknoloji ve yatırım sektöründe önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Ekos Teknoloji ve Elektrik AŞ Halka Arz Detayları

Ekos Teknoloji ve Elektrik AŞ'nin halka arzında, hisse başına 12,77 TL fiyat belirlendi. Şirket, toplamda 60.000.000 lot hisse dağıtımı yapacak ve arzın büyüklüğü 766.200.000 TL olarak hesaplanıyor. Halka arzdan elde edilecek gelirin büyük bir kısmı enerji depolama ve işletme sermayesi gibi alanlarda kullanılacak.

1000 Yatırımlar Holding Halka Arzı ve Planları

1000 Yatırımlar Holding'in halka arzı da dikkat çekiyor. Hisse başına 125 TL fiyat belirlenen bu halka arzda, toplam 9.500.000 lot hisse sunulacak ve arzın toplam büyüklüğü 1.187.500.000 TL olarak planlanıyor. Şirket, halka arz gelirlerini ağırlıklı olarak devam eden yatırımlar ve kalite artırım projelerinde kullanmayı hedefliyor.

Talep Toplama ve Yatırımcılar İçin Önemli Bilgiler

Bu üç şirketin halka arzına ilişkin talep toplama tarihleri henüz kesinleşmemiş olsa da, piyasa beklentilerine göre gelecek hafta Çarşamba günü talep toplamaların başlaması öngörülüyor. Yatırımcıların bu süreçte dikkatli olmaları ve şirketlerin halka arz detaylarını iyice incelemeleri öneriliyor.