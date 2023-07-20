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Bu fiyata gitti gidiyor! Ticaret Bakanlığı'ndan ucuz araba satışına başladı! BMW 3.23 375.000 TL'den ilana koyuldu acele edin

Otomobil fiyatları, enflasyon ve sıfır araç bulma sorunları nedeniyle son zamanlarda oldukça yüksek seviyelere ulaşmış durumda.

Bu fiyata gitti gidiyor! Ticaret Bakanlığı'ndan ucuz araba satışına başladı! BMW 3.23 375.000 TL'den ilana koyuldu acele edin
Yayın Tarihi : 2023-07-20 02:41

Ticaret Bakanlığı'ndan ucuz araba satışına başladı! BMW 3.23 375.000 TL'den ilana koyuldu acele edin! Bu fiyata gitti gidiyor-Otomobil fiyatları, enflasyon ve sıfır araç bulma sorunları nedeniyle son zamanlarda oldukça yüksek seviyelere ulaşmış durumda. Vatandaşlar, 10 yıllık araçların bile 500 bin TL'nin üzerinde fiyatlandırıldığını görünce tepki göstermeye başladı. Bu süreçte, Ticaret Bakanlığı tarafından sunulan ikinci el araç ihale sistemi, yeni bir alternatif kapısı olarak ön plana çıkıyor. Binlerce vatandaşın dikkatini çeken bu sistem sayesinde, düşük fiyatlarla ikinci el araç sahibi olmak mümkün hale geliyor.

Bakanlık tarafından sunulan araçlar genellikle hasarlı, gümrükten çıkan veya özel durumlarla ilgili olabiliyor. Bu nedenle, uygun fiyatlarla satılan araçlar hakkında detaylı bilgiler, ilanlar üzerinden paylaşılıyor. İşte bir örneğe bakalım:

  • İhale Numarası: 2333MRS20230111A674
  • İşletme Müdürlüğü: MERSİN T.İ.M.
  • Ana Kategori: Araç
  • Alt Kategori: Otomobil
  • Marka: BMW
  • Model: 3.23 Ci
  • Tasfiye Nedeni: 4458 Sayılı Kanun
  • Yıl: 2000
  • Km: 330.287
  • Vites: Manuel
  • Motor Hacmi: 2494
  • Yakıt: Benzin
  • Bulunduğu Yer: MERSİN T.İ.M. OTO SUNDURMA SAHASI
  • Satışa Esas Bedel: 500.000 ₺
  • Teminat Bedeli: 50.000 ₺
  • Başlangıç Bedeli: 375.000 ₺
  • Görüş Başlangıç Tarihi: 19 Temmuz 2023
  • Teklif Başlangıç Tarihi: 24 Temmuz 2023
  • İhale Bitiş Tarihi: 27 Temmuz 2023 10:35

Bu örnekten de anlaşılacağı gibi, Ticaret Bakanlığı'nın ikinci el araç ihale sistemi, çeşitli kategorilerdeki araçları uygun fiyatlarla sunma fırsatı sağlıyor. Araçlar, belirli nedenlere bağlı olarak satışa çıkarılıyor ve ilgilenenlerin detaylı bilgileri ilanlar aracılığıyla edinmesi mümkün oluyor.

İkinci el araç ihale sistemi, otomobil fiyatlarının yüksek seyrettiği günümüzde vatandaşlara cazip bir alternatif sunuyor. Bu sistem sayesinde daha uygun fiyatlarla araç sahibi olmak mümkün hale geliyor. Ancak, her ihaleye katılmadan önce ilanlarda belirtilen detayları dikkatlice incelemek ve araştırma yapmak önemlidir.

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