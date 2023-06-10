Bu Dacia Duster sadece 377.900 TL’den satılıyor; Bütün bildiğiniz listeleri unutun!

Bütün bildiğiniz listeleri unutun! Bu Dacia Duster sadece 377.900 TL’den satılıyor- Son günlerde ikinci el araç piyasasında hareketli zamanlar yaşanıyor. Bu dönemde en çok talep gören araçlardan biri de Dacia Duster olarak öne çıkıyor. Duster, şık tasarımı ve konforlu özellikleriyle birçok kişiye hitap ediyor. Kalitesiyle ön plana çıkan bu Dacia aracı, 377.900 TL fiyat bandından satışa sunuldu. Dacia markasının SUV modelleri, 377.900 TL fiyatla sunulan araçlar olarak her zaman ilgi çekmeyi başarıyor. Bu uygun fiyatla satışa sunulan modelin kısa sürede alıcılar tarafından tercih edilmesi bekleniyor.

2023 Dacia Duster modelinde engelli araç fiyatları şu şekildedir:

2023 Dacia Duster 1.0 Turbo 90 bg 4×2 Comfort: 377.900 TL

2023 Dacia Duster ECO-G Turbo 100 bg 4×2 Comfort: 391.900 TL

2023 Dacia Duster ECO-G Turbo 100 bg 4×2 Prestige: 407.000 TL

2023 Dacia Duster 1.3 Turbo 150 bg EDC 4×2 Comfort: 408.500 TL

2023 Dacia Duster 1.3 Turbo 150 bg 4×4 Comfort: 423.300 TL

2023 Dacia Duster 1.5 Blue dCi 115 bg 4×2 Comfort: 440.800 TL

2023 Dacia Duster 1.5 Blue dCi 115 bg 4×4 Comfort: 468.300 TL

Engelli bireylerin ihtiyaçlarına yönelik olarak tasarlanan bu modeller, çeşitli motor seçenekleri ve konfor özellikleriyle dikkat çekiyor. Engelli bireylerin daha rahat bir sürüş deneyimi yaşamasını sağlamak amacıyla özel olarak tasarlanan bu araçlar, uygun fiyatlarıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Dacia Duster engelli araçlarında sunulan farklı motor seçenekleri, kullanıcıların tercihlerine göre çeşitlilik sağlıyor. Bu modellerde yer alan çeşitli özellikler ve donanımlar, konforlu ve güvenli bir sürüş deneyimi sunmayı hedefliyor. Engelli araç fiyatları, aracın özellikleri, donanımları ve motor seçeneğine göre farklılık gösterebiliyor. Bu nedenle, alıcıların kendi ihtiyaçlarına ve bütçelerine en uygun seçeneği belirlemeleri önem taşıyor.

Dacia Duster engelli araçları, engelli bireylerin daha bağımsız ve özgür bir yaşam sürmelerini desteklemeyi amaçlıyor. Bu araçlar, kullanıcılarına güvenli, konforlu ve pratik bir sürüş deneyimi sunarak günlük yaşamlarını kolaylaştırmayı hedefliyor.

Son günlerde ikinci el araç piyasasında yaşanan gelişmeler, hareketlilik kazanmış durumda. Bunun en önemli nedeni, indirim olanaklarının geniş koşullar altında ikinci el araç piyasasına sunulması. Dacia Duster gibi araçlar, uygun fiyatlarıyla ilgi çekmeyi başarıyor. Bu şekilde, kişiler ikinci el araç sektöründen avantajlı bir hizmet deneyimi yaşayarak ayrıcalıklı bir hizmete sahip olma fırsatını yakalıyorlar.