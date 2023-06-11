Bu bankadan 20 sene vadeyle ev sahibi olabilirsiniz! Almak istediğiniz evin 3 milyonunu banka veriyor.

Almak istediğiniz evin 3 milyonunu banka veriyor. Bu bankadan 20 sene vadeyle ev sahibi olabilirsiniz- Kira artışlarının gündemde olduğu ve ev fiyatlarının yükselmesiyle birlikte kiracılar, kendi evlerine sahip olma istekleriyle zor durumda kalıyorlar. Ancak Garanti BBVA, bu zorlukları kolaylığa dönüştürerek ev sahibi olmak isteyenlere kaçırılmaz bir fırsat sunuyor.

Garanti BBVA, ev sahibi olmak isteyenlere esnek ödeme süresi ve yüksek miktarlarda kredi seçeneği ile konut kredisi desteği sağlıyor. Bankanın sunmuş olduğu bu konut kredisi, tam 3 milyon TL değerinde ve 20 yıla kadar süren vadelerle ödenebiliyor. Bu benzersiz vade seçeneğiyle Garanti BBVA, ev sahibi olma hayalini gerçekleştirmek isteyenlere adeta bir mucize sunuyor.

Garanti BBVA Konut Kredisi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Garanti BBVA, ev sahibi olmak isteyen müşterilere ve müşteri adaylarına 3 milyon TL değerinde nakit desteği sunmaktadır. Başvuruların mobil veya internet şubesi üzerinden alınmadığı için başvuruların en yakın Garanti BBVA şubesine bizzat yapılması gerekmektedir. Belirlenen faiz oranları yüzde 2,88 ile 3,39 arasında değişmektedir. Birçok banka genellikle konut kredilerini 120 ay vade ile sunarken, Garanti BBVA ödeme kolaylığı sağlamak amacıyla 240 ay yani 20 yıl vade imkanı sunmaktadır.

Garanti BBVA konut kredisi kapsamında 150 bin TL kredi kullanan bir kişi yüzde 2,92 faiz oranından yararlanmaktadır. Bu durumda toplam ödenecek tutar 549.564,80 TL olup aylık taksitlendirme tutarı ise 4.523,04 TL'dir. Diğer tutarlar ve ödeme ayrıntıları hakkında bilgi almak için en yakın Garanti BBVA şubesine başvurabilirsiniz.

Garanti BBVA'nın sağladığı bu ev kredisi fırsatıyla artık ev sahibi olmak isteyenler, daha uygun ödeme koşulları ve yüksek kredi miktarlarıyla hayallerini gerçekleştirebilirler. Kiracıların zorluğunu kolaylığa dönüştüren Garanti BBVA, müşterilerine güvenilir ve hızlı bir şekilde ev sahibi olma imkanı sunuyor.