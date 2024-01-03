Bu Ayın İlk Emekli Kredisi Ziraat, Vakıf ve Halkbank'tan Geldi! İhtiyacı Olanlara 50 Bin TL Anlık Ödeme!

Emeklilere özel büyük bir kredi kampanyası başladı. SGK'lı emekliler, kamu bankalarından 50 bin TL anlık nakit ödeme alabilecek.

Bu Ayın İlk Emekli Kredisi Ziraat, Vakıf ve Halkbank'tan Geldi! İhtiyacı Olanlara 50 Bin TL Anlık Ödeme!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 03-01-2024 21:23

Üç büyük kamu bankası - Vakıfbank, Halk Bankası ve Ziraat Bankası - emeklilere özel bir kredi kampanyası başlattı. Bu kampanya, yalnızca emeklilere yönelik olup, başvuruların tamamen online yapılması gerekmektedir. Emekliler, 50.000 TL'ye kadar düşük faizli kredi imkanından yararlanabilirler. Kredi, memur emeklileri, BAĞ-KUR veya SGK emeklileri için geçerlidir ve tek şart, emekli maaşının devlet bankalarından alınmasıdır.

50 bin TL Ödeme 36 Ay Vade ve 3 Ay Erteleme Fırsatı

Kampanya, emeklilerin ekonomik kriz sürecinde mali destek alabilmeleri amacıyla düzenlenmiştir. Bankalar, bu adımıyla emeklilere yılbaşına rahat bir giriş yapma fırsatı sunuyor. 50.000 TL'lik bu kredi, aynı zamanda ödeme erteleme seçeneği de sunmaktadır. Emekliler, krediyi 36 ay vadeli alabilir ve ilk 3 ay ödemeyi erteleyebilirler. Bu durum, toplam taksit sayısını 39 aya çıkarır ve aylık taksitler, emeklinin maaşına uygun şekilde ayarlanır.

Bu özel kredi kampanyasının faiz oranı yılbaşı öncesinde %1.69 olarak belirlenmiştir. Emekliler, bu cazip fırsattan yararlanmak için başvuru yapabilirler. Kampanya, özellikle mali zorluklar yaşayan emekliler için önemli bir fırsat sunmakta ve onlara ekonomik kriz süreçlerinde rahatlama imkanı sağlamaktadır. Bu şekilde, emekliler, finansal ihtiyaçlarını daha uygun koşullar altında karşılayabilir ve daha rahat bir yaşam sürebilirler.

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