Bu ayın 11 Ekim Çarşamba günü ödemeler başlıyor! Acil ihtiyacı olan herkes bu ödemeleri alabiliyor!

Acil ihtiyacı olan herkes bu ödemeleri alabiliyor! Bu ayın 11 Ekim Çarşamba günü ödemeler başlıyor- 11 Ekim Çarşamba gününden itibaren başvurular kabul edilecek ve hesaplara bu ödemeler yapılacak. Bu kredileri önde gelen özel bankalar olan Akbank ve Garanti Bankası sunuyor. Başvurularla paralel olarak hesaplara 48.500 TL para yatırılacak.

Akbank ve Garanti Bankası'nın liderliğinde başlatılan bu kampanya sayesinde ihtiyaç sahipleri hızlıca nakit paraya erişebilecekler. Kampanyaya katılmak için 18 yaşından büyük olmak gerekmektedir. Ayrıca, bu bankalardan alınan paraları geri ödemeniz için 3 yıl vade süresi verilmektedir. Hesabınıza para yatırılması için banka şubesine gitmenize gerek yok. Eğer Akbank ve Garanti Bankası müşterisiyseniz, mobil bankacılığı kullanmanız yeterli olacaktır. Kendi cep telefonunuz üzerinden tek bir SMS göndererek işlemi başlatabilirsiniz.

Akbank ve Garanti Bankası üzerinden yapılan başvuru olumlu sonuçlandığında nakit para 5 dakika içinde hesabınıza yatırılacaktır. Akbank için, TC kimlik numaranızı 4425'e SMS olarak göndermek, 48.500 TL nakit para almanız için yeterlidir. Bu kredi için vatandaşlardan kredi notu ve gelir belgesi talep edilmemektedir. Geri ödemenizi 3 yıl vadeli olarak azar azar taksitlerle yapabilirsiniz.

Garanti Bankası için ise 3390'a cep telefonunuzdan SMS göndermeniz yeterlidir. Garanti Bankası'nın mobil uygulamasını telefonunuza indirerek işlem yapmak oldukça kolaydır. TC kimlik numaranızı SMS olarak gönderdikten sonra banka tarafından krediniz hemen onaylanacaktır.

Acil Nakit Kampanyası, ihtiyaç duyan vatandaşlar için hızlı ve kolay bir çözüm sunmaktadır. Bu kampanya sayesinde nakit paraya hızlıca erişebilir ve acil finansal ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz. Ayrıca, kredi notu ve gelir belgesi gibi belgelerle uğraşmadan başvuru yapabilirsiniz.

Akbank ve Garanti Bankası'nın Acil Nakit Kampanyası, cep telefonu üzerinden SMS göndererek başvuru yapma kolaylığı sunar. Mobil bankacılık uygulamaları aracılığıyla da başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Bu da başvurunuzu herhangi bir banka şubesine gitmeden, hızlı ve kolay bir şekilde yapabilmenizi sağlar.

Acil Nakit Kampanyası, acil finansal ihtiyaçları olan vatandaşlar için hızlı, kolay ve erişilebilir bir çözüm sunmaktadır. Kampanyaya başvurarak, acil nakit ihtiyacınızı karşılayabilir ve beklenmedik masraflarla başa çıkabilirsiniz. 11 Ekim Çarşamba gününden itibaren başvuruların kabul edileceğini unutmayın ve bu fırsatı kaçırmamak için harekete geçin.