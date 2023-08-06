Bu ay tüm borçlarınız siliniyor! Karar verildi! Bunu yapan yeniden doğmuş gibi olacak!

Bu durumda, birçok kişi bankalara olan borçlarını kapatma ihtiyacı duyabilir. İşte bu noktada, İş Bankası'nın sunduğu yeni borç kapatma - borç transfer kredisi imdada yetişiyor! Detaylar ve daha fazlası gecce.com.tr adresinde yer alıyor.

İş Bankası Borç Kapatma Kampanyası Nedir?

İş Bankası, müşterilerine farklı bankalara olan borçlarını bir araya getirerek daha uygun ödeme koşullarıyla ödeyebilmelerini sağlayan bir kampanya sunuyor. Bu sayede, kredi kartı borcu veya diğer kredi ürünlerine olan ödemeleri tek bir kalem altında toplamak mümkün oluyor. Bu kampanya, vatandaşların finansal yüklerini hafifletmek ve ödemelerini daha düzenli bir şekilde yapabilmelerine olanak tanıyor.

Borç Kapatma Kredisi İle Avantajlar

İş Bankası'nın borç kapatma kredisi ile kişilere sunulan avantajlar şunlardır:

Yüksek Tutarlara Kadar Borçları Sıfırlama: Bu kampanya kapsamında müşteriler, 120 bin TL'ye kadar olan borçlarını bir araya getirerek sıfırlama fırsatı buluyorlar. Uzun Vadeli Ödeme Seçenekleri: İş Bankası, müşterilere 36 aya kadar uzanan vadelerle ödeme imkanı sunuyor. Bu sayede, aylık ödeme tutarları daha uygun hale geliyor. Düşük Faiz Oranları: Kampanya dahilinde uygulanan düşük faiz oranları, müşterilere daha az maliyetli bir borç kapatma süreci sunuyor. Kredi Notuna Olumsuz Etki: Diğer bankalara olan borçları nedeniyle kredi notu düşen kişiler, bu kampanya ile kredi notlarını riske atmadan ödemelerini düzenleyebiliyor.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

İş Bankası'ndan borç kapatma kredisi başvurusu yapmak isteyenlerin hazırlaması gereken belgeler şunlardır:

Başvuru Formu (şubeden yapılacak başvurular için) Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi aslı ve fotokopisi Gelir durumunu gösterir belge

Başvuru Yöntemleri

İş Bankası, müşterilerine borç kapatma kampanyasına başvuru yapabilme imkanı sunuyor. Başvuruları aşağıdaki yöntemlerle gerçekleştirebilirsiniz: