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Böylesi kırk yılda bir olur: 40’lı Tuvalet Kağıdı şimdi sadece 79.90 TL

Günlük yaşamın vazgeçilmez ihtiyaçlarından biri olan tuvalet kağıdı, son zamanlarda artan fiyatlar nedeniyle tüketicilerin bütçesini zorlamaya başlamıştı. Ancak, Bim marketlerinin Kasım ayında başlattığı dev indirim kampanyası, tuvalet kağıdı alışverişlerinde büyük bir rahatlama sağlıyor.

Böylesi kırk yılda bir olur: 40’lı Tuvalet Kağıdı şimdi sadece 79.90 TL
YAŞAM
Yayın Tarihi : 12-11-2023 09:05

Bu kampanya kapsamında, uygun fiyatlarla tuvalet kağıdı almak mümkün hale geliyor. Vatandaşlar, artık tuvalet kağıdı ihtiyaçlarını bütçe dostu fiyatlarla karşılayabilecekler.

Bim'de Büyük İndirim: Tuvalet Kağıdı Fiyatları Cebinizi Sevindiriyor

Bim marketlerinde başlatılan geniş kapsamlı kampanya, tuvalet kağıdı fiyatlarındaki artışa karşı bir tepki olarak görülüyor. Artık vatandaşlar, sadece 80 TL'ye denk gelen bir damar su fiyatına eşdeğer büyük bir tuvalet kağıdı paketi edinebilirler. Bu fırsat sayesinde, tuvalet kağıdı ihtiyacınızı uygun fiyatlarla karşılamak oldukça kolay ve ekonomik.

Kağıt Ürünlerinde Dev İndirim Fırsatı Kasım ayının başında duyurulan bu indirim kampanyası, Bim marketlerindeki tüm kağıt ürünlerini kapsıyor. 4 Kasım 2023 tarihinden itibaren geçerli olan indirimler şu şekilde:

  • Solo Bambu Katkılı 16’lı Havlu Kağıt: 105 TL
  • Solo 40’lı Tuvalet Kağıdı: 79.90 TL
  • Solo 200’lü Peçete: 32.50 TL

Bu dev indirim kampanyası, tuvalet kağıdı ihtiyacınızı uygun fiyatlarla karşılamak ve stok yapmak için kaçırılmaması gereken bir fırsat sunuyor. Bim marketlerindeki avantajlı fiyatlar, tüketicilerin bütçesini korumalarına yardımcı oluyor. Kaliteli ve ekonomik tuvalet kağıdı seçenekleriyle Bim marketler, ihtiyaçlarınızı karşılamak için sizi bekliyor.

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