Böylesi kırk yılda bir olur: 40’lı Tuvalet Kağıdı şimdi sadece 79.90 TL

Bu kampanya kapsamında, uygun fiyatlarla tuvalet kağıdı almak mümkün hale geliyor. Vatandaşlar, artık tuvalet kağıdı ihtiyaçlarını bütçe dostu fiyatlarla karşılayabilecekler.

Bim'de Büyük İndirim: Tuvalet Kağıdı Fiyatları Cebinizi Sevindiriyor

Bim marketlerinde başlatılan geniş kapsamlı kampanya, tuvalet kağıdı fiyatlarındaki artışa karşı bir tepki olarak görülüyor. Artık vatandaşlar, sadece 80 TL'ye denk gelen bir damar su fiyatına eşdeğer büyük bir tuvalet kağıdı paketi edinebilirler. Bu fırsat sayesinde, tuvalet kağıdı ihtiyacınızı uygun fiyatlarla karşılamak oldukça kolay ve ekonomik.

Kağıt Ürünlerinde Dev İndirim Fırsatı Kasım ayının başında duyurulan bu indirim kampanyası, Bim marketlerindeki tüm kağıt ürünlerini kapsıyor. 4 Kasım 2023 tarihinden itibaren geçerli olan indirimler şu şekilde:

Solo Bambu Katkılı 16’lı Havlu Kağıt: 105 TL

Solo 40’lı Tuvalet Kağıdı: 79.90 TL

Solo 200’lü Peçete: 32.50 TL

Bu dev indirim kampanyası, tuvalet kağıdı ihtiyacınızı uygun fiyatlarla karşılamak ve stok yapmak için kaçırılmaması gereken bir fırsat sunuyor. Bim marketlerindeki avantajlı fiyatlar, tüketicilerin bütçesini korumalarına yardımcı oluyor. Kaliteli ve ekonomik tuvalet kağıdı seçenekleriyle Bim marketler, ihtiyaçlarınızı karşılamak için sizi bekliyor.