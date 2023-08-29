Böyle indirim dostlar başına! Tarım Kredi Markette son 48 saat! Yüzlerce indirimli ürün stoklarla sınırlı

Yüzlerce indirimli ürün stoklarla sınırlı! Böyle indirim dostlar başına! Tarım Kredi Markette son 48 saat- Tarım Kredi Kooperatifleri, vatandaşların bütçelerini daha iyi kullanabilmeleri ve harcamalarını daha uygun şekilde gerçekleştirebilmeleri amacıyla zincir marketlerdeki katalog ürünlerini inceleyen birçok kişi için çözümler sunmaktadır. Devlet destekli bu marketler, her ay düzenli olarak yayınladığı kataloglar aracılığıyla indirimli ürünleri vatandaşların dikkatine sunmaktadır. Bu kataloglarda yer alan yeni ürünler, kişilerin ihtiyaçlarını daha ekonomik fiyatlarla karşılayabilmesine olanak sağlamaktadır.

Tarım Kredi Kooperatifleri, vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik en uygun çözümleri sunarak büyük bir katkı sağlamaktadır. Bu marketlerde yer alan ürünler, genellikle kaliteli markaları içermekte ve uygun fiyatlarla sunulmaktadır. Ayrıca Tarım Kredi marketlerinde, TMO markaları da satışa sunulmaktadır. Sınırlı stoklarda bulunan bu ürünler, uygun fiyatlarla yüksek kalitede ürünler alabilme fırsatı sunmaktadır.

Tarım Kredi marketlerinin yayınladığı kataloglardaki indirimler, vatandaşlara çeşitli seçenekler sunmaktadır. Bu indirimler arasında şunlar yer almaktadır:

Tarım Kredi Birlik Anadolu Nohut 1000 G - 30,50 TL

Tarım Kredi Birlik Anadolu Üzüm Sirkesi 2 L - 29,90 TL

Dudomi Poşet Noodle 70 g Çeşitleri - 4,25 TL

Tarım Kredi Birlik Anadolu Osmancık Pirinç 1 Kg - 33,90 TL

Dudomi Bardak Noodle 60 g Çeşitleri - 9,90 TL

Tarım Kredi Birlik %100 Nar Ekşisi 350 Ml - 47,90 TL

Ayrıca diğer kataloglarda yer alan ürünler arasında çeşitli gıda maddeleri, içecekler ve temel ihtiyaç ürünleri bulunmaktadır.

Tarım Kredi marketlerindeki bu indirimli ürünlerden yararlanabilmek için dikkat edilmesi gereken bir tarih de bulunmaktadır. 31 Ağustos'a kadar süren bu fırsatları kaçırmamak için en yakın Tarım Kredi marketini ziyaret etmek ve uygun fiyatlarla ihtiyaçlarını karşılamak mümkündür. Yeni kataloglar ve indirimler hakkında bilgi almak için Tarım Kredi marketlerinin duyurularını takip etmek de önemlidir.