Boş doktor kadroları doldurulamıyor! Emekli doktorlara yeniden görev verilecek

Sağlık Bakanlığı, doktor atamalarında kadroları bir türlü dolduramamanın sıkıntısını yaşıyor. Üçüncü kez ilana çıkan bakanlık, bu kez 65-72 yaş arası hekimler için kura yapmaya hazırlanıyor.

İktidar, daha önce iki kez hekim ataması için talep toplamış ancak kadroları hala boş bırakmıştı. Genç hekimlerin Avrupa'ya gitmesine neden olan bu durum, 65-72 yaş arası hekimler için de geçerli olacak gibi görünüyor.

Sağlık Bakanlığı'nın 2023 yılı için açtığı ilk ilan, 2 bin 669 kişilik uzman tabip kadrosuna sadece 39 atama yapabilmişti. Toplamda 19 bin 252 kişilik kadro açılmasına rağmen sadece 6 bin 792 kişi atandı. Boş kalan kadrolar nedeniyle bakanlık, ikinci kez kadro ilanına çıkmıştı. İkinci ilanda 19 il için kadro açıldı ve toplamda 2 bin 739 kadro bulunuyordu. Ancak sadece 774 kişi tercih etti.

Adıyaman, depremin ağır yıkımına uğradığı bir il olarak dikkat çekti. Bu ilde 36 branşta açılan 114 kişilik hekim kadrosuna kimse başvuru yapmadı. Kilis'te ise 27 kişilik kadroya hiç başvuru olmadı. Hatay'da 213 kadroya sadece 23 kişi başvururken, Malatya'da 81 kadroya sadece 3 kişi başvurdu. Kahramanmaraş'ta 127 kadroya 4 kişi, Gaziantep'te ise 310 kadroya sadece 20 kişi başvurdu. Mardin'de 111 kişilik kadroya dört başvuru yapılırken, Osmaniye'de 76 kadroya sadece bir kişi başvurdu. Şanlıurfa'da da 315 kadroya yalnızca yedi kişi başvurdu.

Afet illerini de içeren altı ilde başvuru oranı yüzde 10'un altında kaldı. Beş ilde ise başvuru oranı yüzde 10 ile yüzde 20 arasında değişti. İstanbul, İzmir, Antalya, Bursa ve Kocaeli gibi büyük illerde ise doluluk oranı ancak yüzde 40 civarında seyretti.

Özellikle sağlık emekçilerine yönelik şiddetin fazla yaşandığı Gaziantep, en fazla açık kadro bulunan ve en az tercih edilen iller arasında öne çıkıyor.

Adana'da sağlık sektöründe kritik branşlara yoğun bakım, genel cerrahi, göğüs hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, nöroloji, çocuk cerrahisi, çocuk hematolojisi ve onkolojisi gibi 35 farklı alanda toplam 52 kadro açıldı. Ancak, bu kritik pozisyonlara hiçbir başvuru yapılmadığı ortaya çıktı. Sağlık sektörünün en önemli ihtiyaçlarından biri olan bu branşlara ilginin olmaması, önemli bir sorun olarak karşımıza çıkıyor.

Adana'da yoğun bakım, genel cerrahi, göğüs hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, nöroloji, çocuk cerrahisi, çocuk hematolojisi ve onkolojisi gibi 35 farklı branşta açılan 52 kadro, şaşırtıcı bir şekilde boş kaldı. Sağlık sektörünün bu kritik alanları için hiçbir uzmanın başvuruda bulunmamış olması, sağlık hizmetlerinin sürdürülebilirliği açısından endişe verici bir durumu ortaya koymaktadır.

Adana'dan sonra Gaziantep'te de benzer bir durum yaşanıyor. Tüm çocuk yan dalları ve hematoloji, kalp damar cerrahisi, göğüs cerrahisi dahil 55 branşta toplamda 176 kadro açıldı. Ancak, bu pozisyonlara herhangi bir başvuru olmamıştır. Sağlık sektöründe uzmanlarının ilgisizliği, bu önemli branşlardaki eksikliği daha da belirgin hale getirmektedir.

Sadece Adana ve Gaziantep'te değil, Kütahya ve Erzincan gibi illerde de benzer bir sorun yaşanmaktadır. Kütahya'da 24 farklı branşta açılan 53 kadro, tamamı boş kalmıştır. Erzincan'da ise aile hekimliği, beyin ve sinir cerrahisi, genel cerrahi, nükleer tıp, tıbbi biyokimya, tıbbi mikrobiyoloji, tıbbi patoloji ve yoğun bakım branşlarında açılan toplam 17 kadroya hiçbir atama yapılmamıştır. Bu, sağlık sektörünün kritik alanlarında uzman eksikliğinin büyük bir sorun olduğunu göstermektedir.

Sağlık sektöründe şiddetin en fazla yaşandığı illerden biri olan Şanlıurfa'da da durum iç açıcı değil. Üroloji, kulak burun boğaz gibi önemli bölümlerin içinde olduğu 63 farklı branş için açılan 261 kişilik kadro boş kalmıştır. Tüm illerde çocuk yan dallarının ağırlıkta olduğu 22 branş da tercih edilmemiştir. Sağlık sektöründe uzmanların bu önemli branşları tercih etmemesi, sağlık hizmetlerinin kalitesini olumsuz etkileyebilir.

Sağlık sektörünün kritik branşlarında yaşanan uzman eksikliği, kamu sağlığı açısından büyük bir tehdit oluşturmaktadır. Bu eksikliğin giderilmesi için ilgili kurumlar tarafından çeşitli teşvikler ve önlemler alınmalıdır. Ayrıca, sağlık sektöründe çalışanlar için daha cazip koşulların oluşturulması da uzmanların bu önemli branşları tercih etmelerini teşvik edebilir.

Sağlık Emekçileri Sendikası (SES) İşyeri Temsilcisi Kubilay Yalçınkaya, Türkiye genelindeki sağlık hizmetlerindeki eşitsizliğe dikkat çekti. Yalçınkaya, "Branş bazlı tercih edilmeyen illere bakıldığında bazı hizmetlerin, bazı illerde kapanacak düzeye geldiği, kamusal hizmetin bu illerde sunulmadığı ifade edilebilir" dedi.

Türkiye'nin sağlık hizmetlerindeki eşitsizlik sorununa dikkat çeken SES İşyeri Temsilcisi Kubilay Yalçınkaya, bazı illerde sağlık hizmetlerinin kapanma noktasına geldiğini ifade etti.

Kubilay Yalçınkaya, Türkiye'deki sağlık hizmetlerinin yetersizliğini eleştirerek, "Bakanlık bina inşa edeceğine sağlık emekçisi yetiştirseydi bu sonuç bu düzeyde olmazdı. Merkezi sağlık kampları oluşacak" şeklinde konuştu.

Sağlık alanında yapılan yatırımların yetersizliği nedeniyle Türkiye'nin yurt içi hasta transferlerinde artış yaşandığını belirten Yalçınkaya, "Yarattıkları Türkiye manzarası, yurtiçi hasta transferleri ve tedavi amaçlı ülke içinde hareketlilik" ifadelerini kullandı.