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Borsada rekor üstüne rekor kırıldı! BIST 100 endeksi nereye kadar çıkar? En fazla işlem gören hisseler hangileri?

Borsa İstanbul'da son günlerde görülen yükseliş rüzgarı devam ediyor. BIST 100 endeksi, yüzde 1,16'lık bir primle günü 8 bin 236 puan seviyesinden tamamladı ve tüm zamanların rekorunu kırdı. Altın ve döviz kurlarında ise istikrarlı bir seyir gözleniyor.

Borsada rekor üstüne rekor kırıldı! BIST 100 endeksi nereye kadar çıkar? En fazla işlem gören hisseler hangileri?
YAŞAM
Yayın Tarihi : 05-09-2023 20:20

Borsa İstanbul'da alıcıların üstün performansı, bugüne de yansıdı. BIST 100 endeksi, tarihi günlük kapanış rekorunu kırdı ve önceki kapanışa göre 94,81 puanlık bir artış kaydetti. Toplam işlem hacmi ise 156,7 milyar olarak gerçekleşti.

Borsa İstanbul'da günün kazananları arasında sigorta hisseleri öne çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 3,93'lük bir prim yaparken, holding endeksi yüzde 1,54'lük bir yükseliş kaydetti. Sigorta sektörü endeksi ise yüzde 3,99'luk bir artışla en fazla kazandıran sektör hisseleri arasında yer aldı. Finansal kiralama ve faktoring hisseleri ise yüzde 0,77'lik bir değer kaybı yaşadı.

En Çok İşlem Görenler

Borsa İstanbul BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 119,90 puanlık bir yükseliş kaydetti ve günü 8 bin 748 puanla tamamladı. BIST 100 endeksi dahilindeki hisselerin 55'i prim yaparken, 43 hissenin fiyatı geriledi. Bugün en çok işlem gören hisse senetleri arasında İş Bankası (C), Ereğli Demir Çelik, Yapı Kredi, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ve Koza Altın İşletmeleri hisseleri yer aldı.

Uzmanlar, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8 bin 300 seviyesinin direnç olarak öne çıktığını ve 8 bin 100 ile 8 bin puanın ise destek konumunda olduğunu vurguluyor.

Altın ve Döviz Kurları

Uluslararası altın piyasalarında altın, istikrarlı bir seyir izliyor. Ons altın, uluslararası piyasalarda saat 19.16 itibarıyla bin 927 dolar seviyesinden işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda ise standart altının kilogram fiyatı, günlük yüzde 0,6'lık bir değer kaybıyla günü 1 milyon 646 bin lira seviyesinden tamamladı.

Faizler ve Döviz Kurları

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 4 Aralık 2024 vadeli tahvilin basit getirisi yüzde 22,64 seviyesinde gerçekleşti, bileşik getiri ise yüzde 22,93 oldu. Ayrıca Merkez Bankası, doların bugünkü efektif alış kuru olarak 26,7418 lira, efektif satış kurunu ise 26,8489 lira olarak açıkladı.

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