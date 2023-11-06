Borsada küçük yatırımcıyı hortumlayan hisseler

Son 10 ay içerisinde, özellikle küçük yatırımcıların ilgi gösterdiği ve ardından sert düşüşler yaşanan hisseler dikkat çekiyor.

Kısa Vadeli Yatırımın Riskleri

Yatırımcılar, genellikle uzun vadeli stratejiler izlediğinde borsada başarılı oluyor. Ancak, çoğu zaman sosyal medyada yapılan abartılı kazanç iddiaları, küçük yatırımcıları kısa vadeli ve spekülatif hisselere yönlendiriyor. Bu da, hisselerin yapay olarak şişirilmesi ve sonrasında yaşanan sert düşüşlerle neticeleniyor.

Spekülasyon ve Manipülasyonun Etkileri

Bazı hisselerde yaşanan ani yükselişler, çoğu zaman spekülatörlerin ve manipülatörlerin etkisiyle gerçekleşiyor. Bu durum, bilgi ve deneyim eksikliği olan küçük yatırımcıları cezbediyor ve sonrasında yaşanan düşüşler, büyük kayıplarla sonuçlanabiliyor.

Kaybettiren Hisseler: Bir Bakış

Son 10 ayda yatırımcısına ciddi kayıplar yaşatan hisseler, piyasa dinamikleri ve manipülatif hareketlerin bir sonucu olarak dikkat çekiyor. İşte kaybettiren hisseler ve yaşanan düşüşler:

Çan2 Termik Santral : %64.60 düşüş yaşayan hisse, spekülatörlerin oyunlarıyla 71 liraya kadar çıktıktan sonra sert bir düşüşle 18.34 liraya kadar geriledi.

Penta Teknoloji : Bedelsiz sermaye artırımı beklentisiyle şişirilen hisse, %62 değer kaybetti.

İmaş Makina : SPK tarafından manipülasyon cezası alan hisse, %60 düşüşle yatırımcısına zor anlar yaşattı.

İhlas Haber Ajansı : Kısa süre içinde 68 liraya yükseldikten sonra %60 oranında düşüş yaşadı.

İŞBİR Sentetik : Yaşanan düşüş %58'leri buldu.

Marti Otel : %52.68 oranında değer kaybına uğradı.

Pamukova Madencilik: %44 düşüş gösterdi.

Altına ve Borsaya Yöneliş

Faizlerin düşük olması, gayrimenkul piyasasındaki yüksek fiyatlar ve diğer yatırım araçlarının cazibesini kaybetmesi nedeniyle, yatırımcılar genellikle altın ve borsaya yöneliyor. Bu durum, özellikle borsada yeni yatırım yapacak olanların daha dikkatli olması gerektiğini gösteriyor.

Yatırımcı Bilinci ve Eğitimi

Borsada başarılı olabilmek için yatırımcı bilincinin ve eğitiminin önemi büyük. Yatırımcılar, borsayı ve finans piyasalarını iyi analiz etmeli, kısa vadeli spekülatif hareketler yerine uzun vadeli ve sabırlı bir yatırım stratejisi geliştirmelidir.