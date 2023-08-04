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Borsada 8200 rekoru için tarih verildi! Altın ve doların pabucu dama atıldı!

Ünlü ekonomist Hatice Kolçak, altın ve dolar tahminleriyle sürekli gündemde olan bir isim olarak yeni tahminleriyle dikkatleri üzerine çekti.

Borsada 8200 rekoru için tarih verildi! Altın ve doların pabucu dama atıldı!
Yayın Tarihi : 2023-08-04 10:18

Altın ve doların pabucu dama atıldı! Borsada 8200 rekoru için tarih verildi-  Ünlü ekonomist Hatice Kolçak, altın ve dolar tahminleriyle sürekli gündemde olan bir isim olarak yeni tahminleriyle dikkatleri üzerine çekti. Altın fiyatlarının yükselişine dikkat çeken Kolçak, 'O tarihte 8000'i görecek' şeklinde uyarıda bulundu.

8200 Seviyesine Dikkat Çekti

Borsa ve finans piyasalarına dair öngörüleriyle tanınan Hatice Kolçak, altın ve dolar yerine borsa yatırımı konusunda tavsiyelerde bulundu. Kolçak, yaptığı açıklamada geleceğe dair tahminlerini paylaştı. 'O tarihte 8200'ü görecek' ifadeleriyle dikkat çekti. İşte Hatice Kolçak'ın sözleri:

"Borsada Yükseliş ve Düşüşlerin Dönüşü Olur"

"Yatırımcılar arasında, borsada yaşanan yükselişlere ve düşüşlere inanmayanlar olduğu kadar, belirli anlarda giriş yapmış olan bilgili yatırımcılar da bulunuyor. Ancak hala bir kısım yatırımcı beklemeyi tercih ediyor. Borsanın doğasının düşüşler ve yükselişler olduğunu, her şeyin aniden yükselmediğini unutmamalıyız.

Beklendiği gibi, borsada kar satışlarının gerçekleşmediği ve endeksin 7000 seviyelerini aştığı görüldü. Yabancı yatırımcıların gelmesi, CDS'nin düşüşü, atamaların olumlu etkisi ve Merkez Bankası Başkanı'nın açıklamalarının etkisiyle borsa yükseliş gösterdi. Mehmet Şimşek'in çabaları da reel bir dönüşüm sağladı ve borsa bu olumlu gelişmeleri fiyatladı.

"7200 Seviyesinde Düzeltme Olabilir"

Ancak birçok kişi hala bir düzeltme hareketini bekliyor. Bu düzeltme sırasında büyük düşüşler değil, daha çok kar satışlarının yaşanabileceği öngörülüyor. Şu anda 7200 seviyeleri üzerinde konuşuluyor ve teknik analistlerle yapılan görüşmelerde 7200 seviyelerinden bir düzeltme beklentisi olduğunu dile getiriyor. Ancak kesin bir şey söylemek henüz mümkün değil. Yeni yatırımcıların girmesiyle borsanın yine yükselişe geçebileceği ifade ediliyor."

Editör Notu: Bu haber içeriği yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Hatice Kolçak'ın açıklamalarından derlenmiş bir içeriktir.

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