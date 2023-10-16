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Borsa neden düşüyor? İlk açıklama geldi

Borsa düşüşüne dair gelen açıklamalara göre, bu hafta başlayan düşüşün birkaç ana nedeni bulunmaktadır.

Borsa neden düşüyor? İlk açıklama geldi
YAŞAM
Yayın Tarihi : 16-10-2023 16:41

Özellikle borsada yaşanan dalgalı seyir, hisse senetlerindeki değer kayıpları ve Tüpraş hisselerindeki düşüş bu hafta gündemin ana maddelerinden biri olmuştur.

Jeopolitik Gelişmelerin Etkisi

Borsada yaşanan düşüşün en önemli nedenlerinden biri jeopolitik gelişmelerdir. Özellikle Hamas ile İsrail arasındaki çatışmaların devam etmesi, İsrail'in başkenti Tel Aviv'e ve İsrail güneylerine roket saldırıları yapılması ve İsrail'in Gazze kuzeyini vurması, bölgedeki gerilimi artırmıştır. Bu tür jeopolitik gelişmeler, yatırımcılarda belirsizlik yaratır ve borsada satış baskısına neden olabilir.

Ayrıca, Hizbullah'ın saldırıları ve İsrail'in kuzeydeki Lübnan sınırında ikinci bir cephe açılması endişeleri de borsadaki düşüşü etkileyen faktörler arasındadır. Son dakika haberlerine göre, Amerika'nın çatışmalarda ikinci bir cephe açmaması gerektiği bildirilmiştir. Bu tür haberler de piyasalarda tedirginliğe yol açabilir.

Tüpraş Hissesi ve UBS Tavsiyesi

Borsadaki düşüşün bir diğer nedeni, Tüpraş hisselerinde yaşanan negatif fiyatlama ve UBS adlı şirketin hisse tavsiyesini düşürmesi olarak belirtilmektedir. Tüpraş, endekse en büyük negatif katkıyı sağlamıştır. Bu tür özel şirket haberleri, hisse senetlerinin değerinde ani düşüşlere neden olabilir.

Sanayi Hisselerindeki Gerileme

Ayrıca, satış dalgasının sanayi hisselerini de etkilediği ve bu hisselerde yüzde 2'lik bir gerileme yaşandığı belirtilmiştir. Sanayi hisseleri, genellikle ekonomik göstergelerle yakından ilişkilidir ve bu tür bir gerileme, ekonomik belirsizliklerin bir göstergesi olabilir.

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