Borsa İstanbul 23-27 Ekim haftalık hisse tahminleri, önerileri!

İsrail ile Filistin arasındaki savaş gibi küresel olaylar da borsanın seyrini etkileyebilirken, yerel olarak Perşembe günü açıklanacak olan Merkez Bankası faiz kararı bekleniyor. Borsa İstanbul'da bu hafta takip edilmesi gereken hisse senetleri ve önerileri, Ahlatcı Yatırım tarafından paylaşıldı. İşte Ahlatcı Yatırım'ın 23-27 Ekim haftasında önerdiği hisse senetleri ve geçtiğimiz haftanın performansına dair bilgiler:

Ahlatcı Yatırım'ın Önerdiği Hisse Senetleri:

AKBANK (AKBNK): Ahlatcı Yatırım'ın önerileri arasında yer alan AKBANK hisse senedi, bu hafta dikkatle takip edilmesi gerekenler arasında. AKBANK hisse senedi, yatırımcılara yükseliş potansiyeli sunabilir. ENKA İnşaat ve Sanayi AŞ (ENKAI): ENKAI hisse senedi, Ahlatcı Yatırım'ın önerileri arasında bulunuyor. Yatırımcılar, ENKAI hisse senedini bu hafta izlemelidir. PETKİM (PETKM): PETKİM hisse senedi, Ahlatcı Yatırım'ın önerdiği hisselerden biridir. Borsa İstanbul'da PETKİM hisse senedini takip eden yatırımcılar, fiyat hareketlerini göz önünde bulundurmalıdır. Kardemir (KRDMD): KRDMD hisse senedi, Ahlatcı Yatırım tarafından önerilen hisselerden biridir. KRDMD hisse senedi, yatırımcılara yükseliş potansiyeli sunabilir. YAPI Kredi Bankası (YKBNK): Ahlatcı Yatırım'ın önerileri arasında YKBNK hisse senedi de bulunuyor. Yatırımcılar, YKBNK hisse senedini bu hafta izlemelidir.

Geçtiğimiz Haftanın Performansı:

Ahlatcı Yatırım'ın önceki haftanın önerdiği hisse senetleri olan ARCLK, CIMSA ve ENJSA, bu hafta içinde hedef fiyat aralıklarına ulaştılar. En yüksek getiri, ENJSA hisse senedinde yüzde 7,3'lük bir artışla görüldü. Ancak, 13-20 Ekim haftasında XU100 endeksi yüzde 7,43 oranında bir değer kaybı yaşadı. Ahlatcı Yatırım'ın önerdiği hisse senetlerinin ortalama değer kaybı ise yüzde 6,62 oldu.

Ticaret Bakanlığı'nın ikinci el araç satışları fırsatları sunarken, Ahlatcı Yatırım'ın hisse senedi önerileri de yatırımcılara yol gösteriyor. Ancak unutmayın ki burada yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım yapmadan önce profesyonel destek almanız önemlidir. Bu öneriler, yatırımcılara fikir verme amacı taşır ve kendi araştırmanızı yapmanız gerekmektedir.

[Öneri ve Analiz Notu: Burada yer alan bilgiler Ahlatcı Yatırım'ın açıklamaları ve önerileri temel alınarak hazırlanmıştır. Bu bilgilerin doğruluğu ve güncelliği garanti edilmemektedir. Yatırım kararı almadan önce kendi araştırmanızı yapmalısınız.]