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Borcunuz varsa yandınız! Asgari ücret zammı sonrası hesap silbaştan: 'O tarihi sakın geçirmeyin!'

Asgari ücret zammı sonrası, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başuzmanı İsa Karakaş'tan önemli bir uyarı geldi.

Borcunuz varsa yandınız! Asgari ücret zammı sonrası hesap silbaştan: 'O tarihi sakın geçirmeyin!'
Yayın Tarihi : 2023-06-23 14:54

Asgari ücret zammı sonrası hesap silbaştan: 'O tarihi sakın geçirmeyin!' Borcunuz varsa yandınız-  Asgari ücret zammı sonrası, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başuzmanı İsa Karakaş'tan önemli bir uyarı geldi. Hizmet borçlanmasıyla ilgili olarak vatandaşlara seslenen Karakaş, "Kesinlikle 1 Temmuz'u geçirmeyin" dedi.

Çalışanların merakla beklediği asgari ücret ara zammı, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından açıklandı. Yapılan açıklamaya göre, net asgari ücret miktarı yüzde 34 artışla 8 bin 506 liradan 11 bin 402 liraya, brüt asgari ücret ise 10 bin 8 liradan 13 bin 414 liraya yükseldi.

Asgari ücretin artmasıyla birlikte, asgari ücretin işverene maliyeti, emekli olacakların askerlik ve doğum borçlanmaları, SGK cezaları gibi konular da gündeme geldi. SGK Başuzmanı İsa Karakaş, asgari ücret artışıyla birlikte güncellenen ücretleri değerlendirdi.

Borcunuz varsa yandınız! Asgari ücret zammı sonrası hesap silbaştan O tarihi sakın geçirmeyin

Karakaş, asgari ücretin işverene maliyetinin 15 bin 762 liradan daha az olabileceğini belirtti. Şu anda asgari ücretin net olarak 11 bin 402 lira olduğunu söyleyen Karakaş, bu miktarın işverene yansımasıyla maliyetin 16 bin 432 lira olduğunu ifade etti. Ancak devletin istihdamı koruma ve işverenlerin rekabet gücünü artırma amacıyla çeşitli teşvikler verdiğini belirten Karakaş, yükümlülüklerini düzgün yerine getiren bir işverenin maliyetinin 15 bin 762 liraya kadar düşebileceğini açıkladı. Borcu olmayan işverenler, kaçak sigortalı çalıştırmayanlar ve işçilerin ücretlerini SGK'ya gerçek ücretler üzerinden bildirenler gibi işverenler, devletin yüzde 5 oranında teşvikinden faydalanabiliyor.

Karakaş ayrıca, asgari ücret artışıyla birlikte emekli olacak kişilerin askerlik ve doğum borçlanmalarını yapmalarının maliyetlerini etkileyeceğini belirtti. 1 Temmuz'dan sonra bu borçlanmaların yapılması durumunda maliyetin yüzde 34 oranında artacağını söyleyen Karakaş, bu nedenle borçlanmanın 1 Temmuz'u geçmeden yapılmasının önemine dikkat çekti.

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