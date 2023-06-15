Borcu olanlara bayram öncesi ilaç gibi geldi! Cumhurbaşkanı Erdoğan onay verdi! 0.97 faizle 6 ay ertelemeli borç kapatma kredisi bombası

Cumhurbaşkanı Erdoğan onay verdi! 0.97 faizle 6 ay ertelemeli borç kapatma kredisi bombası... Borcu olanlara bayram öncesi ilaç gibi geldi- Kurban Bayramı'ndan hemen önce müjdeli bir haber geldi! Borcu olanlara umut olan yeni bir kredi paketi duyuruldu. Halkbank, borç kapatma kredisi ile maddi sıkıntılar yaşayan esnaflara ve vatandaşlara destek olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan bu kredi paketi, borçlarını ödemekte zorlanan kişilerin yükünü hafifletmek amacıyla özel olarak tasarlandı. Borç kapatma kredisi sayesinde vatandaşlar ve esnaflar, borçlarını tasfiye etme fırsatı bulurlar.

Halkbank, bu özel kredi paketiyle sadece borçlarını ödemekte zorlanan esnafların değil, aynı zamanda ekonomik sıkıntılar yaşayan tüm vatandaşların yükünü hafifletmeyi hedefliyor. Halkbank'ın 0.97 faizle 180 gün ertelemeli borç kapatma kredisi, borcu olan esnaflara ve vatandaşlara büyük bir umut olmuştur. Bu kredi paketi sayesinde borçlular, maddi sıkıntılarını azaltacak ve borçlarını ödeme konusunda rahat bir nefes alacaklar. Halkbank'ın bu adımı, finansal destek ihtiyacı olan bireyleri ve işletmeleri desteklemek adına önemli bir çözüm olarak değerlendirilir.

Halkbank'tan Esnaflara Özel Kredi Paketi

Halkbank, özellikle kendi üzerinden kredi çeken esnaflar için özel bir borç kapatma kredisi paketi sunuyor. Bu kredi paketi, esnafların borçlarını ödemekte zorlanmamaları için 6 ayı ödemesiz dönemli ve 36 aya kadar vadeli olarak tasarlandı. Kredinin yıllık faiz oranı 0.97 olarak belirlendi ve aylık yüzde 0.41 oranında düşük bir faizle borç yapılandırma imkanı sunulacak.

Borç Kapatma Kredisi

Bu özel kredi paketi sayesinde esnaflar, maddi sıkıntılarını azaltacak ve borçlarını ödeme konusunda rahatlayacaklar. Borç kapatma kredisi, esnaflara finansal rahatlama sağlayacak ve işlerini düzeltmelerine yardımcı olacak. Yüksek faiz oranlarından kurtulup daha düşük faiz oranlarıyla borçlarını yapılandırma imkanı bulacak olan esnaflar, geleceğe daha umutla bakabilecek